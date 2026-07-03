Morre Kjell Nilsson, eterno Lord Humungus de 'Mad Max 2'

Cercado pelos filhos, Kjell Nilsson faleceu durante o sono após decidir interromper a diálise; comunicado relembra sua determinação diante de graves problemas de saúde - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O ator Kjell Nilsson, conhecido por interpretar Lord Humungus em Mad Max 2: A Caçada Continua, morreu nesta quinta-feira (2/7), aos 76 anos. A confirmação da morte do artista foi divulgada pela família por meio das redes sociais. De acordo com a publicação, Kjell morreu “pacificamente durante o sono”.

Kejell Nilsson tratava de uma doença renal em estágio terminal há alguns anos. Impossibilitado de realizar um transplante de rim por possuir problemas circulatórios, nos últimos meses o ator optou por interromper seu tratamento com diálise, que já realizava há pelo menos quatro anos, para interromper o sofrimento causado pela doença.

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“Foi uma jornada longa e dolorosa, repleta de incontáveis batalhas a serem enfrentadas, incluindo a perda gradual da autonomia sobre o próprio corpo. No último domingo, após muita reflexão, Kjell tomou a decisão de retomar o controle sobre sua dor e sobre seu corpo, interrompendo o tratamento de diálise. Na quinta-feira, Torsdag (Dia de Thor), 2 de julho, Kjell faleceu tranquilamente enquanto dormia, cercado por seus filhos. Os dias que antecederam sua partida foram marcados por alegria, gratidão, paz e aceitação. Ele fez tudo do seu jeito”, diz o comunicado da família.

No comunicado publicado nesta sexta-feira (03/7), a família do artista ainda relembrou um dos momentos mais difíceis enfrentados por Kjell, as diversas cirurgias enfrentadas para resolver problemas graves de circulação sanguínea.

“Após cinco grandes cirurgias, que somaram 45 horas, os médicos lhe deram um ultimato: tornar-se um amputado bilateral ou manter as pernas, sabendo que elas teriam funcionamento comprometido e fortes cãibras pelo resto da vida. Contra a recomendação médica, Kjell escolheu manter as pernas”, diz o relato.

Diante da complicação, o ator iniciou um treinamento de musculação incansável e conseguiu fazer o sangue circular pela rede restante de pequenos capilares, alcançando o que os médicos responsáveis pelo tratamento consideravam impossível: “Ele provou que os especialistas estavam errados até ficar forte o suficiente para simplesmente ir embora”.

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Nascido em Gotemburgo, na Suécia, Nilsson se mudou para a Austrália para se dedicar à prática de halterofilismo para competir em nível olímpico. Sua carreira de atleta e seu físico chamaram a atenção de George Miller, diretor de Mad Max, o que lhe garantiu o papel de vilão da trama.

Kejell Nilsson também garantiu outros papeis no cinema, das histórias de aventura como em “Romance Pirata” até em novelas e filmes com temática mais política como “Sons and Daughters” e “The Edge of Power”.

“Em seus últimos dias, Kjell falou frequentemente sobre o quanto era grato por sua carreira no fisiculturismo e como treinador, pela vida que construiu entre os dois países que chamava de lar, Suécia e Austrália, e pela oportunidade de inspirar e se conectar com pessoas do mundo inteiro por meio de seu icônico papel como The Lord Humungus. Esse legado jamais morrerá”, finaliza o texto publicado pela família nas redes sociais.