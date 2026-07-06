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LUTO

Morre aos 37 anos Lauren Bennett, integrante do grupo musical G.R.L.

A artista integrou as bandas G.R.L. e Paradiso Girls, além de gravar hit com o duo LMFAO

Lauren Bennett, que não publicava em suas redes desde fevereiro, deixa uma filha de 6 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)
Lauren Bennett, que não publicava em suas redes desde fevereiro, deixa uma filha de 6 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora britânica Lauren Bennett, conhecida por integrar o grupo musical G.R.L., morreu aos 37 anos. A notícia foi divulgada nesta segunda-feira (6/7), por meio da página oficial do grupo no Instagram.

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"É com grande tristeza que compartilhamos o falecimento da nossa amada Lauren. Nossos corações estão partidos e não conseguimos sequer expressar o quanto ela significava para nós", diz um trecho do comunicado.

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A nota oficial das membros continua: "Para sempre guardaremos com carinho o amor, as risadas e as inúmeras memórias que ela nos deu. Seu lindo espírito tocou tantas vidas, e ela fará uma falta profunda e será eternamente amada".

Lauren Diane Bennett também havia feito parte de outro grupo, o Paradiso Girls, em 2007. Posteriormente, em 2012, juntou-se à Emmalyn Estrada, Jazzy Mejia, Natasha e Paula van Oppen na composição original do grupo G.R.L. Mais recentemente, a formação da banda incluía apenas Bennett, Slayton e Estrada.

O maior sucesso e Lauren, entretanto, não veio através do girlgroup. Em 2011, Bennett emprestou sua voz ao hit "Party Rock Anthem" do duo de música eletrônica LMFAO. A canção alcançou o topo das paradas musicais nos Estados Unidos. No Brasil, a música chegou ao 3º lugar entre as músicas pop mais conhecidas de 2011.

Lauren deixou uma filha de 6 anos, com quem compartilhava registros em suas redes sociais. A artista, no entanto, não publicava nada em sua página desde fevereiro.

Até o momento de publicação desta reportagem, a causa da morte ainda não havia sido divulgada.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/07/2026 16:07 / atualizado em 06/07/2026 16:07
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