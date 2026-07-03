Taylor e Travis? Madison Square Garden já teve outro "sim" histórico

A publicação afirma que cerca de 100 convidados seriam esperados para um evento na arena, seguido por uma celebração para aproximadamente mil pessoas no dia seguinte - (crédito: TMJBrazil)

Os rumores de que Taylor Swift e Travis Kelce podem oficializar a união no Madison Square Garden despertaram uma curiosidade que vai além do possível casamento da cantora. Afinal, uma pergunta passou a circular entre fãs e internautas: ela seria a primeira artista a subir ao altar dentro da arena mais famosa de Nova York?

A resposta leva a um episódio que entrou para a história há mais de cinco décadas. O primeiro casamento realizado no Madison Square Garden aconteceu em 5 de junho de 1974, quando o cantor Sly Stone, líder da banda Sly and the Family Stone, se casou com a atriz e modelo Kathy Silva diante de uma plateia de quase 23 mil pessoas.

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Na época, o evento chamou atenção pelo tamanho do público. Segundo o The New York Times, a cerimônia aconteceu "em frente a uma plateia quase lotada de aproximadamente 23 mil pessoas gritando, berrando e batendo os pés", transformando o casamento em um espetáculo dentro da arena.

Sly Stone morreu em 2025. Já Kathy Silva, hoje com 77 anos, afastou-se da vida pública após o divórcio do músico e, segundo a imprensa americana, não respondeu aos pedidos de entrevista enviados por e-mail.

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Os rumores sobre Taylor Swift ganharam força após uma reportagem do The New York Times, baseada em fontes anônimas, indicar que uma eventual cerimônia no Madison Square Garden teria um perfil muito mais reservado. A publicação afirma que cerca de 100 convidados seriam esperados para um evento na arena, seguido por uma celebração para aproximadamente mil pessoas no dia seguinte.

Até o momento, no entanto, não há confirmação oficial de que o casamento acontecerá.

Quanto custaria um casamento na arena?

Além da curiosidade sobre quem foi o primeiro casal a dizer "sim" no Madison Square Garden, outra pergunta chama atenção: quanto custa transformar a arena em palco de uma cerimônia?

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Segundo a imprensa internacional, o valor depende de fatores como decoração, estrutura e número de convidados. Ainda assim, a organizadora de eventos Alyssa Pettinato estima que uma celebração no local dificilmente sairia por menos de US$ 15 milhões a US$ 25 milhões.