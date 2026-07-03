Prefeito de Nova York cria playlist para casamento de Taylor Swift

Às vésperas do casamento da cantora com Travis Kelce, Zohran Mamdani compartilhou uma seleção com 12 músicas favoritas da artista - (crédito: ANGELA WEISS / AFP)

Diante de aproximadamente mil convidados, entre eles familiares e celebridades, a cantora norte-americana Taylor Swift se casa com o jogador de futebol americano Travis Kelce nesta sexta-feira (3/7). A celebração ocorre na arena Madison Square Garden, em Nova York.

O casamento é um dos mais aguardados do ano, desde o anúncio do noivado do casal em agosto de 2025, não só pelos fãs da artista, mas também pelos torcedores do Kansas City Chiefs, time em que Kelce joga. Mas não para por aí, até o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, se mostrou entusiasmado com o evento e preparou uma playlist especial para a data junto ao jornal The New York Times.

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Por meio das redes sociais, Mamdani compartilhou uma playlist com as 12 músicas preferidas da artista, intitulada Zohran Mamdani’s 12 Favorite Taylor Swift Songs. A seleção conta com vários sucessos da carreira de Taylor, desde Love Story (2008) até I Know Places, que foi regravada em 2023.

Entre os convidados do grande dia estão artistas como Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Cara Delevingne e Zoë Kravitz. De acordo com a imprensa norte-americana, Taylor chegou a convidar o ex-namorado e cantor Harry Styles, mas o ex-One Direction não deve comparecer ao casamento.

Confira a playlist de Zohran Mamdani:

Only The Young - Featured in Miss Americana

Love Story (Taylor’s Version)

my tears ricochet

I Forgot That You Existed

Dress

Cruel Summer

Delicate

I Know Places (Taylor’s Version)

I Don’t Wanna Lie Forever

I Think He Knows

London Boy

august

Nesta semana, Taylor e Travis doaram cerca de US$ 26 milhões (R$ 142 milhões) para organizações sem fins lucrativos de Nova York e de Kansas City. Apesar do valor doado ter sido divulgado pela assessoria do casal, o custo total da cerimônia permanece em segredo.