InícioDiversão e Arte
CASAMENTO DO ANO

Prefeito de Nova York cria playlist para casamento de Taylor Swift

Às vésperas do casamento da cantora com Travis Kelce, Zohran Mamdani compartilhou uma seleção com 12 músicas favoritas da artista, enquanto a cerimônia reúne cerca de mil convidados no Madison Square Garden

Às vésperas do casamento da cantora com Travis Kelce, Zohran Mamdani compartilhou uma seleção com 12 músicas favoritas da artista - (crédito: ANGELA WEISS / AFP)
Às vésperas do casamento da cantora com Travis Kelce, Zohran Mamdani compartilhou uma seleção com 12 músicas favoritas da artista - (crédito: ANGELA WEISS / AFP)

Diante de aproximadamente mil convidados, entre eles familiares e celebridades, a cantora norte-americana Taylor Swift se casa com o jogador de futebol americano Travis Kelce nesta sexta-feira (3/7). A celebração ocorre na arena Madison Square Garden, em Nova York. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O casamento é um dos mais aguardados do ano, desde o anúncio do noivado do casal em agosto de 2025, não só pelos fãs da artista, mas também pelos torcedores do Kansas City Chiefs, time em que Kelce joga. Mas não para por aí, até o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, se mostrou entusiasmado com o evento e preparou uma playlist especial para a data junto ao jornal The New York Times.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Por meio das redes sociais, Mamdani compartilhou uma playlist com as 12 músicas preferidas da artista, intitulada Zohran Mamdani’s 12 Favorite Taylor Swift Songs. A seleção conta com vários sucessos da carreira de Taylor, desde Love Story (2008) até I Know Places, que foi regravada em 2023.

Entre os convidados do grande dia estão artistas como Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Cara Delevingne e Zoë Kravitz. De acordo com a imprensa norte-americana, Taylor chegou a convidar o ex-namorado e cantor Harry Styles, mas o ex-One Direction não deve comparecer ao casamento. 

Confira a playlist de Zohran Mamdani:

  • Only The Young - Featured in Miss Americana

  • Love Story (Taylor’s Version)

  • my tears ricochet

  • I Forgot That You Existed

  • Dress

  • Cruel Summer

  • Delicate

  • I Know Places (Taylor’s Version)

  • I Don’t Wanna Lie Forever

  • I Think He Knows

  • London Boy

  • august

Nesta semana, Taylor e Travis doaram cerca de US$ 26 milhões (R$ 142 milhões) para organizações sem fins lucrativos de Nova York e de Kansas City. Apesar do valor doado ter sido divulgado pela assessoria do casal, o custo total da cerimônia permanece em segredo.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 03/07/2026 18:38
SIGA
x