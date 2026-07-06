Mariana Rios anuncia noivado com Juca Diniz durante viagem a Portugal - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Mariana Rios revelou nesta segunda-feira (6/7) que está noiva do empresário Juca Diniz, com quem mantém um relacionamento há quase três anos. A atriz compartilhou nas redes sociais registros do pedido de casamento, realizado em Cascais, Portugal, e celebrou o novo momento ao lado do companheiro e do filho do casal, Palo, de seis meses.

As imagens mostram um momento intimista da família. Em uma das fotos publicadas, Mariana Rios aparece segurando o filho nos braços enquanto troca um beijo com o noivo. Ao lado deles, Juca Diniz exibe a caixinha com a aliança, marcando oficialmente o pedido de casamento em meio à viagem pelo país europeu.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na legenda da publicação, a atriz fez uma declaração inspirada na música Velha Infância, dos Tribalistas, para celebrar a nova etapa do relacionamento. "Meu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor", escreveu.

O romance entre Mariana Rios e Juca Diniz começou em setembro de 2023. Desde o início, o relacionamento evoluiu rapidamente, com o empresário passando a morar na casa da atriz pouco tempo após o primeiro encontro. Em dezembro de 2025, o casal celebrou o nascimento de Palo, primeiro filho dos dois.

A chegada do bebê representou a realização de um sonho para Mariana Rios, que tornou pública sua jornada em busca da maternidade, incluindo tentativas de fertilização in vitro. Poucos dias antes de anunciar o noivado, ao completar 41 anos, a atriz compartilhou uma homenagem ao companheiro e ao filho nas redes sociais e resumiu o momento especial vivido pela família. "Muito obrigada, Deus! Sou a pessoa mais feliz do mundo!", escreveu.