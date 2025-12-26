VÍDEO: Mariana Rios divulga imagens do parto do primeiro filho - (crédito: Reprodução/Instagram)

Mariana Rios, de 40 anos, emocionou os seguidores ao compartilhar, nesta quinta-feira (25), momentos especiais do nascimento de seu primeiro filho, Palo.

O bebê é fruto do relacionamento da atriz com o empresário Juca Diniz, de 29 anos.

Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, Mariana revelou cenas íntimas do parto, que ela definiu como “o momento mais feliz de sua vida”.

As imagens mostram a atriz profundamente emocionada ao lado do companheiro durante o nascimento do menino, que veio ao mundo no último dia 22 de dezembro.

Na legenda, ela celebrou a chegada do filho com gratidão: “O melhor Natal de nossas vidas! Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus!”.

A artista também fez questão de dividir com o público registros do primeiro Natal ao lado do recém-nascido.

Em algumas fotos, Mariana aparece em frente à árvore natalina, com Palo nos braços, acompanhada de Juca e do cachorro da família, em clima de celebração e carinho.

A chegada do bebê marca um momento ainda mais simbólico para Mariana, que enfrentou uma longa jornada de tentativas para engravidar após ser diagnosticada com trombofilia adquirida. A conquista, agora, foi celebrada de forma especial ao lado da família e dos fãs.