Sem herdeiros, Chiquinho Scarpa conta o que fará com fortuna

Aos 74 anos, Chiquinho Scarpa afirmou que não tem intenção de deixar sua fortuna como herança. Durante participação no programa Sensacional, apresentado por Daniela Albuquerque, o empresário contou que pretende utilizar todo o patrimônio ao longo da vida e destacou que considera positivo não ter herdeiros, já que, segundo ele, isso evita relações motivadas por interesses financeiros.
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Ao comentar o assunto, o conhecido "conde" explicou que nunca se preocupou com a divisão de seus bens após sua morte. "Herança, por exemplo, não fico preocupado porque vou gastar tudinho", declarou. Em seguida, reforçou seu ponto de vista ao dizer: "Eu não tenho herdeiro e é a melhor coisa do mundo. Não tem ninguém te puxando saco. Se vão me ver, é porque gostam de mim, não por interesse em herança, nada disso. Todo mundo já sabe que herança não vai ter. Ponto."
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Além de falar sobre seu patrimônio, Chiquinho Scarpa também revelou um costume incomum relacionado à organização de sua casa. Segundo ele, todas as suas cuecas são numeradas para garantir um rodízio de uso, evitando que algumas peças sejam utilizadas com mais frequência do que outras.
O empresário explicou que esse método faz parte de sua rotina há bastante tempo e que a organização também envolve a funcionária responsável pela lavagem das roupas. "Eu numerei porque assim uso um dia a um, outro dia a dois, a três, e assim por diante. Quando a funcionária lava, ela tem que colocar na ordem, então não repito as cuecas e elas duram para sempre, contou durante a entrevista ao programa Sensacional, de Daniela Albuquerque.
O texto Sem herdeiros, Chiquinho Scarpa conta o que fará com sua fortuna e revela hábito inusitado com as cuecas foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.