"Farmaram aura": confira as celebridades nascidas no dia do meme 6/7

Jovem se tornou a cara do meme que viralizou nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Tiktok)

A data desta segunda-feira chamou a atenção dos internautas pela referência ao maior meme de 2026 até o momento: 6 de julho, ou 6/7. Febre entre adolescentes na internet, o número ganhou fama com piadas sem sentido aparente, o famoso humor “brain rot”.

Não se sabe ao certo o que começou o meme, mas o 67 (ou simplesmente six-seven) caiu nas graças dos jovens pela própria falta de explicação. Entre as prováveis origens da piada, que já viralizou até no Vaticano, está um vídeo onde um adolescente faz um gesto com as mãos enquanto grita “six seven”.

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A simples menção dos números já é suficiente para arrancar risadas e gritos entre o público mais jovem, que adotou também o termo “farmar aura”, relacionado ao carisma e auto confiança. O meme chegou até nas músicas, com faixas como Six Seven, da cantora Laurinha Costa. Digitar o termo "six seven" no Google também faz com que a tela do celular balance, como no gesto feito com as mãos que acompanham o grito do meme.

Para celebrar a data, sem nenhum motivo claro, confira as personalidades que fazem aniversário no dia do meme:

50 Cent, rapper norte-americano.

Silvester Stallone, o eterno Rambo nos cinemas.

Frida Kahlo, pintora mexicana.

George W.Bush, ex-presidente dos Estados Unidos.

Toquinho, ícone da bossa-nova.

Tenzin Gyatso, 14º Dalai Lama, líder do budismo tibetano.

Eva Green, atriz francesa.

Zé Roberto, ex-jogador de futebol.

Jerry Smit, cantor brasileiro.

Pepê e Neném, dupla de cantoras brasileiras.



