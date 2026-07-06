Ícone do feminismo negro, Angela Davis vem ao Brasil para a 24ª Flip

A escritora e ativista estará na Flip pela primeira vez - (crédito: Oregon State University/Wikimedia Commons)

A filósofa e ativista Angela Davis teve a presença confirmada no programação da 24ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), entre os dias 22 e 26 de julho, no Rio de Janeiro. A pensadora integrará as atividades da Casa Sesc, no circuito paralelo do evento, no dia 25.

Davis dividirá a mesa “América e África: uma conversa atlântica” com o nigeriano Wole Soyinka, ganhador do prêmio Nobel de Literatura. O debate será mediado pela jornalista Flávia Oliveira, segundo o Sesc Rio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Taís Araújo e Chico César estão entre indicados ao Prêmio Shell de Teatro







“Em trajetórias que atravessam literatura, direitos humanos, democracia, colonialismo, racismo e justiça social, Angela Davis e Wole Soyinka ajudaram a transformar o pensamento contemporâneo e seguem inspirando leitores e leitoras em todo o mundo”, diz o anúncio da organização.

Angela Davis ficou mundialmente conhecida como uma das lideranças do movimento negro e feminista nos Estados Unidos, durante a década de 1970. O envolvimento com o Partido Comunista norte-americano e a defesa dos direitos civis fizeram com que a ativista fosse colocada na lista dos dez mais procurados pelo FBI.

Leia também: Brasília recebe 9ª edição do Favela Sounds com programação de 19 shows



Entre as obras mais famosas de Davis, estão Mulheres, raça e classe, de 1981, e A liberdade é uma luta constante, de 2015. Ambos os livros foram publicados no Brasil pela editora Boitempo.

Professora emérita da Universidade da Califórnia, a pensadora fará a nona passagem pelo Brasil. Em 2023, última vez que esteve no país, Davis palestrou no congresso da Associação Brasileira de Literatura Comparada, na Universidade Federal da Bahia.

24ª Flip

Entre as demais participações confirmadas na Flip, estão a ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia, o médico Drauzio Varella e a poetisa Ana Paula Tavares.

Este ano, o evento homenageará a poetisa Orides de Lourdes Teixeira Fontela, autora de obras como Alba, de 1983, e Teia, de 1996. Os ingressos, alguns já esgotados, podem ser adquiridos no site.