Cia Os Melhores do Mundo celebra 30 anos com peças gratuitas

No século 16, era comum que trupes de artistas praticassem teatro itinerante, com exibições, do gênero conhecido como Commedia Dell'Arte, em lugares públicos e praças. Cinco séculos depois, a Cia. Os Melhores do Mundo realiza movimento semelhante. O grupo brasiliense vai percorrer, até 19 de julho, diferentes regiões administrativas do Distrito Federal com espetáculos gratuitos apresentados sob um caminhão-palco.

A turnê O melhor dos melhores faz parte da comemoração de 30 anos da companhia e reúne, em uma hora e vinte minutos, esquetes com destaques dessa trajetória. As cenas curtas passam por personagens icônicos, mas também por novidades. Notícias populares, Área 51, Tela plana são algumas das criações selecionadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para Adriano Siri, é importante, como num show de música, mostrar os grandes sucessos da banda e produções recentes. "Não é uma seleção fácil, porque toda peça tem pelo menos três ou quatro highlights. Então, a gente procurou fazer de uma maneira tal que ofereça ao público uma certa unidade."

Outro ponto que norteou a concepção do espetáculo foi o equilíbrio do elenco, intacto desde 1995 e composto pelos integrantes Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues. "Um dos critérios foi que todo mundo estivesse em cena, todo mundo aparecesse bem", comenta Siri.

Leia também: Centro Cultural TCU tem oficinas gratuitas nas férias de julho

Para garantir o dinamismo da peça, as transições entre cenas, isto é, as trocas de roupa, ocorrem durante a exibição de vídeos com depoimentos de nomes como Xuxa, Jô Soares e Pedro Bial. "Não é para dizer que somos famosos", brinca Jovane Nunes. Segundo o integrante, cada uma dessas personalidades guarda histórias com os Melhores do Mundo. Ele cita, por exemplo, as inúmeras vezes que Xuxa, assim como Bial, assistiu aos espetáculos do grupo e da admiração mútua.

Mas, segundo Nunes, o momento mais decisivo para o sucesso da companhia foi no programa do Jô Soares. "Ele nos ajudou muito, porque foi ali que o grupo ficou conhecido no Brasil inteiro." Um dos personagens, que também está na atual turnê, ganhou a internet naquele momento e recebeu elogios de Jô Soares. "Ele, certa vez, nos disse que o texto do Joseph Climber está entre os 10 melhores textos de humor de todos os tempos", compartilha Nunes. "Na hora que ele falou isso, perdi a voz."

Novos horizontes

O combustível para manter um grupo por três décadas é, segundo Siri, levar alegria para cada pessoa que assiste. Na avaliação dele, porém, a proximidade com público precisa ser resgatada. "O teatro é uma arte muito elitista. Então, é difícil a pessoa ir ao teatro. As salas, o aluguel das salas é caro, é tudo muito caro"

Um dos objetivos da turnê itinerante é democratizar o acesso do público. "Essa opção de subir no caminhão-palco e ir para a praça pública é maravilhosa. A gente está quase indo aos primórdios do teatro, fazendo teatro de rua, praticamente. É Melhores do Mundo indo onde o povo está, que é o que o artista adora e precisa fazer", adiciona Siri.

Leia também: Luiza Possi revela que perdeu amizades após conversão religiosa

A primeira experiência nessa direção ocorreu há mais de 10 anos, com a Tenda dos Melhores do Mundo. O feedback de pessoas que nunca haviam ido ao teatro surpreendeu os integrantes do grupo. Em Ouro Preto, ao se apresentar para 4 mil pessoas, o cenário se repetiu. "A praça é do povo", diz Nunes.

No caso do caminhão-palco, a montagem ganha em praticidade. A estrutura, equipada por telões de LED, é a maior do país. "A logística é boa porque você está um dia numa cidade e outro na outra. É perto. Nada melhor do que comemorar essas três décadas circulando pelo Distrito Federal", diz Nunes.

Leia também: Marina Lima reage após polêmica sobre fumar maconha para criar músicas

A cereja do bolo, para Siri, é o fim de cada sessão. "Teatro é arte do inacabado, então a gente nunca está perfeito e, ao mesmo tempo, é maravilhoso, é lindo porque é volátil, acaba ali, acaba na hora. Então, com essa temporada, ir para essas regiões administrativas e levar o teatro para muita gente que nunca viu é uma expectativa maravilhosa."

Depois das primeiras três décadas, o grupo faz previsões do momento certo para encerrar as atividades. "Sim, nós vamos parar. Vamos parar depois que o Brasil ganhar mais duas Copas do Mundo. For Hepta. Aí, a gente para", aponta Jovane Nunes.

Leia também: Nirvana soma 900 semanas de sucesso com seu acústico

A turnê, que passou por Plano Piloto, Planaltina, Sobradinho e São Sebastião, chega a Taguatinga neste domingo (12/7), às 19h30, no estacionamento da Administração Regional. Os próximos destinos são Recanto das Emas, na quarta-feira (15/7), no estacionamento do Restaurante Comunitário Santa Maria, na quinta-feira (16/7), no estacionamento do Ginásio Poliesportivo e Brazlândia; na sexta-feira (17/7), no estacionamento da Praça do Laço (Setor Norte), todos às 19h30.

Fecham a programação, ambos às 10h, o Sol Nascente, no sábado (18/7), na Praça da Bíblia, e Ceilândia, que recebe Os Melhores do Mundo no estacionamento da Biblioteca Pública, no domingo (19/7). A entrada é sempre gratuita, livre para todos os públicos e sem necessidade de ingresso. Lugares por ordem de chegada. A turnê conta com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Claro.

*Estagiário sob supervisão de

Severino Francisco