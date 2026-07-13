Centro Cultural TCU tem oficinas gratuitas nas férias de julho

Atividades de desenho, costura, teatro e escultura ocorrem entre 14 e 24 de julho, sem necessidade de inscrição - (crédito: Reprodução/TCU)

O Centro Cultural TCU realiza, entre os dias 14 e 24 de julho, uma programação especial de férias com oficinas artísticas gratuitas para crianças, jovens e adultos. A iniciativa é promovida pelo Programa Educativo da instituição e não exige inscrição prévia.

As oficinas ocorrem de terça a sexta-feira, em quatro sessões diárias (às 10h, 11h20, 15h e 16h20), com 30 vagas disponíveis em cada uma. Segundo o centro cultural, a recomendação é chegar com antecedência devido à procura.

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A programação está organizada por linguagem artística, repetindo o mesmo ciclo nas duas semanas de atividades:

Terças (14 e 21/7) — Criação visual: Oficina de desenho maluco e composição visual, aberta a todas as idades.

Quartas (15 e 22/7) — Criação têxtil: Ornamentos de feltro e tear de panamá, com técnicas básicas de costura. Indicada a partir de 6 anos.

Quintas (16 e 23/7) — Criação teatral: Atividades de teatro-dança e teatro de papel, a partir de 5 anos.

Sextas (17 e 24/7) — Criação de escultura: Técnicas de dobradura e corte-encaixe, também a partir de 5 anos.

Crianças devem estar acompanhadas de um responsável durante as oficinas. De acordo com o Programa Educativo, as atividades buscam estimular a criatividade e o desenvolvimento motor dos participantes por meio da arte. É possível participar de uma única oficina ou de todas ao longo do período.

Espaço Aberto

Além da programação de férias, o Centro Cultural TCU mantém aos sábados e domingos o projeto Espaço Aberto, com oficinas gratuitas relacionadas à exposição "Festa de Luz: as festas populares e a arte brasileira", em cartaz até 12 de setembro. A programação de cada fim de semana é divulgada no Instagram do centro cultural.

Serviço

Programação de Inverno do Centro Cultural TCU

Data: 14 a 24 de julho (terça a sexta-feira)

Horário: 10h às 11h | 11h20 às 12h20 | 15h às 16h | 16h20 às 17h20

Local: Centro Cultural TCU — St. de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3

Entrada gratuita, sem necessidade de inscrição

Informações: (61) 3527-5221 | Instagram: @centroculturaltcu