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OBITUÁRIO

Morre Bonnie Tyler, voz icônica de Total Eclipse of the Heart, aos 75 anos

Nascida Gaynor Hopkins em Skewen, no País de Gales, em 1951, a artista se tornou uma das cantoras galesas mais populares pelo hit Total Eclipse of the Heart

Morre cantora Bonnie Tyler aos 75 anos - (crédito: Reprodução/Instagram @bonnietylerofficial/Foto de Simon Fowler)
Morre cantora Bonnie Tyler aos 75 anos - (crédito: Reprodução/Instagram @bonnietylerofficial/Foto de Simon Fowler)

A cantora galesa Bonnie Tyler, dona de uma das vozes mais marcantes do pop rock, morreu aos 75 anos. A informação foi confirmada por sua família e equipe em um comunicado oficial publicado no Instagram da artista.

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Segundo a nota oficial, a cantora faleceu em uma unidade de saúde em Portugal: "A família e a equipe de Bonnie estão devastadas em anunciar que Bonnie faleceu inesperadamente ontem à noite em um hospital em Portugal, em decorrência da doença que estava sendo tratada.”

Segundo o The Guardian, em maio, Tyler havia sido submetida a uma cirurgia intestinal de emergência. Após o procedimento, ela chegou a ser colocada em coma induzido, mas não resistiu devido ao estado de saúde debilitado enquanto permanecia internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Tyler alcançou reconhecimento com o hit Total Eclipse of the Heart, lançado em 1983. O hit, produzido por Jim Steinman, liderou as principais paradas musicais do mundo e se consolidou como um hino atemporal da cultura pop. Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, ela também imortalizou sucessos como Holding Out for a Hero e It's a Heartache.

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Luiz Felipe

Jornalista e cientista político. Trabalhou na Rádio Senado e no Metrópoles. No Instituto Fala, foi instrutor de ferramentas digitais do Google News. É subeditor do site do Correio Braziliense.

Por Luiz Felipe
postado em 09/07/2026 06:47 / atualizado em 09/07/2026 07:02
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