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Ceilândia recebe espetáculo gratuito da Cia Plágio de Teatro nesta quarta

Após passar por São Paulo, Curitiba e Portugal, a peça Atrás das Paredes encerra sua circulação no DF com duas sessões gratuitas

Sesc Ceilândia recebe apresentação do espetáculo Através das Paredes, da Cia Plágio de Teatro, nesta quarta-feira (8/7) - (crédito: Divulgação)
Sesc Ceilândia recebe apresentação do espetáculo Através das Paredes, da Cia Plágio de Teatro, nesta quarta-feira (8/7) - (crédito: Divulgação)

O almoço de domingo entre vizinhos, que à primeira vista parece comum, expõe as contradições, os afetos e as violências presentes nas relações humanas. Essa é a proposta de Atrás das Paredes, espetáculo da Cia Plágio de Teatro que será apresentado nesta quarta-feira (8/7), no Teatro Newton Rossi, no Sesc Ceilândia, com sessões gratuitas às 16h e às 20h. Com direção de Sérgio Sartório e texto do premiado argentino Santiago Serrano, a peça aborda temas como violência doméstica, abuso infantil e gravidez indesejada.

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Na sinopse do espetáculo, Flora organiza um almoço de aniversário surpresa para o marido, Simão, e convida a família da casa vizinha. Durante o encontro, aparentemente comum, conflitos, desejos e segredos que pareciam bem escondidos são revelados. A celebração familiar expõe um retrato das complexidades da convivência humana.

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Realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG-DF), a montagem mistura humor e drama para abordar as diferentes formas de violências naturalizadas no cotidiano e convida o público a olhar para aquilo que, muitas vezes, permanece invisível dentro de casa.    


Serviço

Atrás das Paredes

Por Cia Plágio de Teatro. Nesta quarta-feira (8/7), às 16h e às 20h (sessão com audiodescrição e intérprete de Libras), no Teatro Newton Rossi (Sesc Ceilândia). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel  

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Por Júlia Harlley
postado em 08/07/2026 17:07
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