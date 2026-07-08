Festival Cine de Expressão em Ceilândia oferece programação gratuita

Entre os dias 16 e 18 de julho, a terceira edição do Festival Cine de Expressão chega a Ceilândia com o tema O território como tela. O evento busca fortalecer o audiovisual periférico e ampliar o debate sobre as produções realizadas por pessoas periféricas do Brasil. O festival acontece gratuitamente na Praça do Cidadão e reúne cinema, cultura, formação e encontro comunitário.

A programação conta com mostras de curtas-metragens brasileiros, debate com realizadores, rodas de conversa e atividades para refletir sobre o cinema, a cultura e os territórios periféricos. Além disso, o público poderá aproveitar a Feira de Quebrada, a praça de alimentação, exposição e atrações artísticas de várias regiões do DF.

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A iniciativa parte do entendimento de que as periferias são territórios de memória, criação, inovação e produção de conhecimento. Por isso, o tema O território como tela propõe um olhar que transforma esses espaços em protagonistas das histórias, experiências e perspectivas de quem os habita. Larô Gonzaga, coordenadora geral do festival, afirmou que mais do que um espaço de exibição, o festival é uma ferramenta de resistência, afirmação cultural e fortalecimento das narrativas produzidas fora dos grandes centros e dos circuitos comerciais do audiovisual.

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As mostras do III Festival Cine de Expressão estão divididas em três eixos. A Mostra Competitiva reunirá filmes de diferentes regiões do país e premiará as três obras de maior destaque da edição, escolhidas por um júri oficial. Cada uma das três premiações terá o valor de R$ 3 mil. A Mostra Ceilândia valoriza e fortalece a produção audiovisual do território. Nesta edição, o melhor filme será escolhido por votação do júri popular e receberá como prêmio um crédito de R$ 5 mil para locação de equipamentos audiovisuais junto à Aicon, contribuindo para a continuidade e o desenvolvimento de novas produções. Já a Mostra Paralela apresentará dois filmes convidados, ampliando a programação do festival e proporcionando ao público o contato com diferentes perspectivas e narrativas do cinema brasileiro.

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O III Festival Cine de Expressão integra o calendário da segunda edição do projeto Formação de Arte e Cultura nas Periferias, que tem promovido atividades culturais em diferentes regiões do Distrito Federal. Ao longo da programação já foram realizadas ações como o Half+Cultura, em Planaltina, três edições do Samba da Akotirene e o CarnaFlow, em Ceilândia, o Reggae na Praça, em São Sebastião, e o Bregue, no Itapoã. A segunda edição do Projeto Formação de Arte e Cultura nas Periferias é uma realização do Jovem de Expressão em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC-DF).

Serviço

III Festival Cine de Expressão — O território como tela

Durante os dias 16, 17 e 18 de julho, das 16h30 às 23h, na Praça do Cidadão (EQNM 18/20 - Ceilândia). Entrada gratuita. Programação completa em https://jovemdeexpressao.com.br/cine-expressao/