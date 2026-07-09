A escritora Tati Bernardi chamou atenção ao ter revelado que já levou um fora do ator Humberto Carrão ao sugerir um beijo durante uma festa que ocorreu há alguns anos, em São Paulo.

Em entrevista ao podcast A Erika Pod, ela detalhou a situação, que teria ocorrido cinco anos atrás. "Coitado do Humberto Carrão, não deve nem se lembrar disso. Dei um aniversário na minha casa e chamei Maria Ribeiro, minha amiga. Ela falou: "Vou levar um amigo." Falei: "Tá bom, leva o amigo." Aí eu abri a porta, e era o Humberto Carrão, que há anos eu vejo em filmes, um gato. Ele chegou e falou: "Estou muito honrado de estar aqui, leio muito seus textos, gosto muito do que você escreve." Eu falei: "Legal, bacana." Pensei: "Um homem desse"", iniciou.

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"Foi elegante"

"E ele estava em pé na minha cozinha pegando uma água no filtro. Aí eu fui lá, ele pegando uma aguinha maroto, né? Eu falei: "Acho que a gente deveria se beijar." E ele falou: "Vamos marcar mais para frente." Foi o fora mais elegante. Então, teve esse fora que eu levei, mas não fico mal", relatou Tati Bernrdi.

"Na mesma festa, ataquei mais uns três. Sempre eu pontuo. Uma hora é gol", brincou Tati. Autora de livros de sucesso, ela também já foi colaboradora de programas na Globo como Amor e Sexo, entre 2009 e 2014, e as novelas A Vida da Gente (2011) e Sangue Bom (2013). Como autora, emplacou a série Meu Passado Me Condena (2012), no Multishow, que inspirou o filme de mesmo nome.

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O texto Autora revela que tentou beijar Humberto Carrão e levou um fora: Foi elegante foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.