Filme inspirado no caso de Elize Matsunaga ganha trailer e data de estreia

Filme "Elize: Sombras de Uma Mulher" estreia dia 22 de julho, na Netflix - (crédito: Ana Pazian/Netflix)

Inspirado no caso real de Elize Matsunaga, que assassinou e esquartejou o marido no apartamento do casal, o filme Elize: sombras de uma mulher estreia no dia 22 de julho de 2026, na Netflix. Protagonizado pela atriz Lorena Comparato, o filme é produzido a partir do roteiro de Raphael Montes — o mesmo de Bom Dia, Verônica —, em parceria com Mariana Torres e direção de Felipe Vellas. O trailer está disponível no YouTube.

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Em formato de suspense psicológico dramático, o longa transita pela história de Elize, pelos bastidores do relacionamento problemático com o marido, Marcos Kitano Matsunaga, e pelas escolhas que resultaram no crime. O elenco reúne nomes como Henrique Kimura, Miwa Yanagizawa, Julia Shimura e Denise Weinberg.

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“Esse não é um filme apenas sobre um crime. O objetivo era contar uma história que também fizesse refletir. Queríamos trazer a violência como discussão: o que levou Elize a esse ato tão brutal?”, afirma Raphael Montes. “A gente quis mostrar a dualidade dessa mulher. É uma história que pode até ser identificável em alguns aspectos, mas tem o pior desfecho possível”, completa Mariana Torres.

Produzido pela Boutique Filmes, responsável pelo documentário Elize Matsunaga: era uma vez um crime, também disponível na Netflix, o filme tem produção de Gustavo Mello, produção executiva de Renata Artigas, Marcelo Máximo e Adriana Gaspar, e conta também com Raphael Montes como produtor associado.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel