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Toy Story 5: Cinemark tem combo com 50% de desconto neste domingo

Ação exclusiva oferece balde de pipoca, bebidas e copo colecionável pela metade do preço para quem comprar ingressos pelos canais digitais da rede

Personagens de Toy Story 5 em material promocional divulgado em conjunto com as ofertas do Cinemark para o filme - (crédito: Pixar/Divulgação)
Personagens de Toy Story 5 em material promocional divulgado em conjunto com as ofertas do Cinemark para o filme - (crédito: Pixar/Divulgação)

Os fãs de “Toy Story 5” podem aproveitar uma promoção exclusiva da Cinemark neste domingo (12). A rede oferece um combo especial com 50% de desconto para quem comprar ingressos do filme por meio do site ou do aplicativo.

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A oferta fica disponível automaticamente durante o processo de compra das entradas e inclui um balde refil de pipoca, duas águas de 500 ml e um copo colecionável do filme. Os valores começam em R$ 54,00.

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Para ter acesso ao desconto, o cliente deve adicionar qualquer ingresso de “Toy Story 5” ao carrinho no domingo. A ação desbloqueia a categoria “Especial Toy Story 12/7”, onde é possível incluir o combo promocional. A compra do combo é opcional e não aparece para ingressos de outros filmes.

Saiba Mais

Confira os detalhes da oferta:

  • Combo especial: balde refil de pipoca, duas águas de 500 ml e um copo colecionável de “Toy Story 5”.

  • Valores: R$ 54,00 para pipoca salgada ou com manteiga e R$ 59,00 para a versão doce.

Ativação Toy Hospital

Quem for ao cinema no Shopping Villa Lobos também pode participar da ativação “Toy Hospital”. No local, as crianças têm a chance de levar seu brinquedo preferido que precisa de algum ajuste para ser consertado.

Os responsáveis devem levar o item no dia em que forem assistir ao longa e retornar para buscá-lo na data combinada. A ação acontece até o dia 2 de agosto e funciona de sexta a domingo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/07/2026 16:37 / atualizado em 08/07/2026 16:38
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