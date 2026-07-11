Artista queer brasiliense, Gahbi celebra papel em novela das nove e filme

Ator, humorista, apresentador e criador de conteúdo brasiliense, Gahbi atravessa um dos momentos mais importantes de sua trajetória artística com papel na novela Quem ama cuida, da TV Globo, e no longa-metragem Garota, dirigido por Rosane Svartman, além de manter agenda intensa nos palcos com apresentações de stand up comedy e ainda soma milhões de visualizações mensais nas redes sociais.

Na novela das 21h, Gahbi interpretou o jurado Carlinhos Maravilha, em uma participação especial realizada a convite da diretora Amora Mautner, com quem trabalhou em sua primeira novela, Elas por elas (2023). Na trama, o personagem integra o Primeiro Prêmio Nádia Martin de Dança, concurso promovido pela escola da personagem Dora, vivida por Mariana Ximenes. É Carlinhos Maravilha quem conduz o momento decisivo da competição e anuncia o casal vencedor, em uma sequência que reúne diversos personagens da novela e impulsiona acontecimentos importantes da narrativa.

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O personagem foi batizado pelo próprio Gahbi em diálogo com a direção e a preparação de elenco. O nome nasceu como uma homenagem a dois ícones brasileiros: Carlinhos de Jesus, referência da dança de salão, e Elke Maravilha, símbolo de irreverência, liberdade e personalidade na televisão. A composição também buscou inspiração na potência artística de Maria Alcina e na presença cênica e comunicativa de Milton Cunha. Mais do que um jurado, Carlinhos Maravilha representa uma tradição da televisão brasileira em que os avaliadores também se tornam personagens do espetáculo.

"Acho bonito pensar que a televisão brasileira também criou personagens inesquecíveis fora da ficção. Eles julgavam, mas, ao mesmo tempo, faziam parte do espetáculo. Eram maiores do que a função de jurado. Sempre gostei das pessoas que transformam uma função em espetáculo", reflete Gahbi, destacando que Elke Maravilha talvez tenha sido sua maior referência. "Ela sempre me encantou pela liberdade. Ela parecia existir sem pedir licença", resume.

Para compor Carlinhos Maravilha, ele leu livros sobre Elke, revisitou entrevistas de Milton Cunha ao Pedro Bial para observar como ele ocupa a cena e comunica, e assistiu a programas do Dança dos famosos no Globoplay para entender o domínio técnico de Carlinhos de Jesus. A Maria Alcina também esteve muito presente na composição, e os dois se seguem no Instagram, com Gahbi acompanhando o trabalho dela até hoje.

"Inclusive, alguns colegas me perguntaram: 'Mas tudo isso para uma participação, para um personagem coadjuvante?'. Levo o meu ofício muito a sério. Tenho um prazer enorme na criação, na composição do personagem, na pesquisa. É preciso ter respeito pelo personagem que você vai fazer. Construí minha carreira exatamente assim: sem tratar nenhuma oportunidade como pequena demais para merecer dedicação", argumenta ele, que, durante o período em que estudou na na Universidade de Brasília (UnB), fez dança de salão, passando por ritmos como salsa, zouk e forró. "Acho que dançar ensina uma coisa fundamental para quem atua: escuta. A gente costuma pensar que dança é sobre movimento, mas ela também é sobre relação. Antes da palavra existe o corpo", explica.

Gahbi (foto: Simone Fransisco)

Novo filme

Paralelamente ao trabalho na televisão, Gahbi concluiu as filmagens de Garota, novo longa dirigido por Rosane Svartman, com estreia prevista para 2027, exclusivamente nos cinemas. Estrelado por Giovanna Antonelli, o filme reúne um grande elenco formado por Betty Faria, Juan Paiva, Caco Ciocler, Aline Borges, Danielle Winits, Marcelo Faria, Bianca Boca Rosa e Ronaldo Reis, entre outros. Na história, Gahbi integra o núcleo do Parcão, grupo que passa a fazer parte da transformação vivida pela protagonista. O filme acompanha Susana, uma publicitária de 50 anos interpretada por Giovanna Antonelli, que após ser demitida vê sua vida mudar completamente ao cuidar de uma cadela idosa chamada Garota.

A produção marca o segundo encontro profissional entre Gahbi e Rosane Svartman. O artista também integrou o elenco do longa Câncer com ascendente em Virgem, reforçando uma parceria que, agora, ganha continuidade em mais um projeto para o cinema nacional. "A Rosane tem uma qualidade muito rara: ela consegue fazer obras extremamente populares sem abrir mão da inteligência. Ela acredita que humor e emoção podem caminhar juntos, e isso conversa muito com o artista que eu quero ser", celebra, feliz por constatar quem quando um diretor volta a te convidar, é sinal de que alguma troca verdadeira aconteceu. "É um grande elogio", conclui.