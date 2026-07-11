Morre Peppino di Capri, ícone da música italiana, aos 86 anos

Morreu neste sábado (11/7), aos 86 anos, o cantor e pianista italiano Peppino di Capri, nome artístico de Giuseppe Faiella. Na voz do cantor, hits como 'Champagne' e 'Roberta' fizeram sucesso internacional. Pianista refinado, foi um dos maiores nomes da canção italiana do século XX. Ele morreu em Villa Castiglione, na ilha italiana de Capri, no golfo de Nápoles, lugar onde nasceu e viveu.

Com mais de 60 anos de carreira, vendeu 35 milhões de discos e deixou 500 músicas. A informação do falecimento foi confirmada pelo jornal italiano Il Mattino. Peppino completaria 87 anos no próximo dia 27 de julho, e a causa da morte não foi confirmada. Ele deixa os filhos Igor, Edoardo e Dario.

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Em 2019, ele se apresentou em Brasília e dividiu o palco com Zizi Possi. Na ocasião, o cantor declarou amor ao Brasil: "Vir ao Brasil é sempre um prazer, considero o Brasil como minha segunda casa, pela simpatia, amabilidade e carinho com que sou tratado por aqui. Achei Brasília uma cidade particular, com uma arquitetura incrível, tirei muitas fotos, inclusive", garante. "O que posso dizer sobre meus shows no Brasil, este ano, é que meus fãs poderão ouvir e cantar comigo as canções de sucesso, com a mesma vibração do show que fiz em Brasília em 2017 e cuja plateia me encantou de modo particular!”, afirmou na ocasião.



A última aparição pública do artista foi em maio, quando participou da festa de 90 anos de sua irmã Margherita.

Carreira

O nome de Peppino di Capri começou a despontar na cena musical internacional nos anos 1970, quando venceu duas edições do Festival de San Remo e uma do Festival de Nápoles. São dessa época as canções 'Champagne' e 'Un grande amore e niente piu', dois sucessos que, até hoje, precisam estar nos repertórios dos shows. Mas o romantismo não foi a primeira opção do músico, que nasceu na ilha de Capri e foi batizado como Giuseppe. As aulas de piano clássico na adolescência logo foram abandonadas quando ele começou a tocar no Duo Caprese, com o baterista Ettore Falconieri, na década de 1950.

Ali, decidiu que faria carreira no rock. Mais tarde, com um guitarrista e um saxofonista, o duo se transformaria nos Capri boys. Pat Boone e Buddy Holly eram as inspirações para os garotos, que até fizeram sucesso, gravaram alguns discos e a abrirem um show dos Beatles, mas a banda se desfez no final dos anos 1960. Dali em diante, seria Peppino e seus rockers, donos de um repertório ancorado na mistura de rock com música napolitana. Peppino decidiu dar novo rumo à carreira. "Acho que deu certo", brinca.

Peppino marcou gerações e deixa uma marca eterna na memória coletiva italiana. O funeral será realizado na tarde deste domingo (12), às 17h, na antiga Catedral de Santo Stefano, na Piazzetta de Capri.