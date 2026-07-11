Leci Brandão é atração de show na Birosca, neste sábado

Leci Brandão faz show em Brasília neste fim de semana - (crédito: Rafael Botas)

Leci Brandão comanda noite de shows na Birosca, neste sábado (11/7). A Arena Brasil segue com programação que une música com jogos da Copa do Mundo. Samba da Passarinha e as DJs Jess Ullun e Libertina também participam da festa. Os primeiros 800 ingressos, disponíveis neste link, são gratuitos.

Para Ju Rodrigues, voz e pandeiro do Samba da Passarinha, se apresentar no mesmo dia que Leci Brandão é motivo de orgulho. “Estamos falando de uma artista que construiu um território brilhante que marcou a história do samba com muita autenticidade e porque ela não é só uma grande voz do samba, é símbolo também de resistência, de luta, de representatividade e de dedicação ao samba.”

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Em 1972, relembra Mariana Sardinha, Leci Brandão enviou uma carta à escola de samba Mangueira, com justificativa para participar da ala de compositores até então restrita a homens. “Ela foi aceita e passou por estágio probatório e só depois foi efetivada como a primeira mulher, rompendo barreiras e abrindo alas para todas”, diz a cavaquista.

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O Samba da Passarinha, composto por mulheres, tem Ane Êoketu, Any Lopes, Bruna Tassy, Irene Egler, Ju Rodrigues, Lene Black, Mariana Sardinha e Yara Alvarenga. O Arena Brasil é realizado pela Influ Produções, com recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal (LIC-DF).

Serviço

Leci Brandão e Samba da Passarinha no Arena Brasil, na Birosca (Setor de Diversões Sul), neste sábado (11/7), a partir das 17h. Entrada gratuita para os primeiros 800 interessados. Ingressos neste link.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel