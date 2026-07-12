Vídeo póstumo de Oliver Tree com youtubers brasileiros é publicado um mês após acidente

Um vídeo póstumo com participação de Oliver Tree foi publicado pelo canal de YouTube brasileiro Manikomio neste sábado, 11. O cantor morreu aos 32 anos de idade em um acidente aéreo entre dois helicópteros no Rio de Janeiro há cerca de um mês, em 14 de junho.
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Em tela, ele surge acompanhado por Pedro Orochinho e Doazin, os integrantes do canal de humor. Em tom de brincadeira, Oliver tenta falar algumas frases em português, incluindo palavrões, ditados e o grito de futebol "Vamos, Grêmio!".
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Ele também prova bebidas alcóolicas e se arrisca em uma receita de farofa, comida que diz gostar muito. Por fim, cantam Parabéns A Você em homenagem a Orochinho - o youtuber fez seu aniversário de 26 anos em 8 de junho.
Os integrantes do canal Manikomio já haviam indicado sobre a gravação feita com Oliver Tree, mas o material permanecia inédito até hoje.
Com cerca de 52 minutos, o vídeo registra momentos bem-humorados do cantor estadunidense durante sua passagem pelo Brasil, onde viajava fazendo colaborações com diversos influenciadores digitais e artistas musicais até o momento do acidente de helicóptero que o vitimou.
Por fim, com imagens do cantor em preto e branco, uma mensagem foi escrita como homenagem.
"Em memória de Oliver Tree Nickell. Querido por onde passou, era um cidadão internacional e espalhou a alegria pelo mundo. Através da sua maior paixão, a arte, criou conexão com centenas de pessoas ao redor do mundo, nós inclusos. Obrigado, Oliver."