Astro de Jurassic Park anuncia remissão do câncer após novo tratamento

Neill explicou que passou por quimioterapia, mas o tratamento deixou de funcionar - (crédito: Observatorio do Cinema)

O ator Sam Neill, conhecido por Jurassic Park, revelou que está sem sinais de câncer após um novo tratamento.

Em entrevista ao programa australiano 7NEWS, ele contou que conviveu com a doença por anos antes de encontrar uma alternativa eficaz.

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Eu estava vivendo com um tipo específico de linfoma por cerca de cinco anos.

Neill explicou que passou por quimioterapia, mas o tratamento deixou de funcionar.

Eu estava fazendo quimioterapia. Era algo bem difícil, mas estava me mantendo vivo.

Com a piora do quadro, o ator disse que a situação se agravou.

Eu fiquei sem saída, e parecia que estava no fim, o que obviamente não era o ideal.

Novo tratamento trouxe resultado

Neill afirmou que encontrou uma nova opção e teve resultado positivo.

Fiz um exame agora e não há câncer no meu corpo. Isso é algo extraordinário.

Segundo especialistas, o tratamento usa células do próprio paciente modificadas para combater a doença. O ator celebrou o avanço:

Isso é a ciência no seu melhor.

Neill também indicou planos de voltar ao trabalho.

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Recentemente, Neill se reuniu com seus colegas de Jurassic Park, Laura Dern e Jeff Goldblum, para um grande comercial do Super Bowl da Comcast Xfinity, dirigido pelo cineasta vencedor do Oscar Taika Waititi.