Astro de Jurassic Park anuncia remissão do câncer após novo tratamento

O ator Sam Neill, conhecido por Jurassic Park, revelou que está sem sinais de câncer após um novo tratamento.
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Em entrevista ao programa australiano 7NEWS, ele contou que conviveu com a doença por anos antes de encontrar uma alternativa eficaz.
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Eu estava vivendo com um tipo específico de linfoma por cerca de cinco anos.
Neill explicou que passou por quimioterapia, mas o tratamento deixou de funcionar.
Eu estava fazendo quimioterapia. Era algo bem difícil, mas estava me mantendo vivo.
Com a piora do quadro, o ator disse que a situação se agravou.
Eu fiquei sem saída, e parecia que estava no fim, o que obviamente não era o ideal.
Novo tratamento trouxe resultado
Neill afirmou que encontrou uma nova opção e teve resultado positivo.
Fiz um exame agora e não há câncer no meu corpo. Isso é algo extraordinário.
Segundo especialistas, o tratamento usa células do próprio paciente modificadas para combater a doença. O ator celebrou o avanço:
Isso é a ciência no seu melhor.
Neill também indicou planos de voltar ao trabalho.
Está na hora de fazer outro filme.
Recentemente, Neill se reuniu com seus colegas de Jurassic Park, Laura Dern e Jeff Goldblum, para um grande comercial do Super Bowl da Comcast Xfinity, dirigido pelo cineasta vencedor do Oscar Taika Waititi.
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