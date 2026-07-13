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Fracasso da Casa do Patrão leva Record a investir em documentários para A Fazenda 18

Após o fim de Casa do Patrão, a Record aposta em três documentários para fortalecer a marca A Fazenda e engajar o público antes da estreia da 18ª temporada

Fracasso da Casa do Patrão leva Record a investir em documentários para A Fazenda 18 - (crédito: Observatorio da TV)
Fracasso da Casa do Patrão leva Record a investir em documentários para A Fazenda 18 - (crédito: Observatorio da TV)

Após o fracasso de Casa do Patrão, que termina na próxima quinta (16), a Record decidiu reforçar sua principal marca: A Fazenda. A emissora prepara três documentários especiais para aquecer o público antes da estreia da 18ª temporada, marcada para 14 de setembro.

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Produzidos pelo setor de Jornalismo, os projetos terão diferentes focos. O primeiro acompanhará Adriane Galisteu em sua preparação para comandar o reality, revelando bastidores e detalhes de figurinos.

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O segundo mostrará a engrenagem da produção, incluindo a montagem do elenco e a estrutura necessária para colocar o programa no ar. Já o terceiro seguirá a trajetória do vencedor da nova edição, desde o convite até a consagração na final.

Com essa iniciativa, a Record amplia o universo de A Fazenda para além dos episódios tradicionais, apostando em conteúdos extras para engajar o público e recuperar terreno após o desempenho ruim de Casa do Patrão.

 

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 13/07/2026 22:47
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