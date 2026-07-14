Thais Carla manda a real sobre fim de casamento: "Cedendo" - (crédito: Reprodução/Instagram Thais Carla e Israel Reis)

Thais Carla se manifestou em seu perfil na rede social, nesta segunda-feira (13), para defender o seu ex-marido, Israel Reis. Após anunciarem o fim do casamento, muitos internautas alegaram que ele não ficou feliz com o emagrecimento da influencer.

Deixa eu falar uma coisa séria com vocês. Eu e o Israel, depois de muitos anos, começamos a ter ideias e pensamentos diferentes sobre o que a gente quer para o futuro. Totalmente diferentes. A gente tem que entender que não pode ficar cedendo só ao que o outro quer. A gente também tem que ser feliz da forma que a gente quer, disparou.

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A influencer revelou que seu desejo sempre foi permanecer na cidade, enquanto Israel preferia uma vida tranquila no interior.

Eu não queria ele infeliz porque ele quer ficar no interior, e eu não quero ficar infeliz porque quero ficar aqui em São Paulo e construir novos horizontes. Ele queria ficar mais quieto na dele, e eu queria outras coisas. Então, o nosso casamento acabou por causa disso, explicou.

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