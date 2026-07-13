Seminário debate arte para bebês e crianças na América Latina

Entre os dias 18 e 20 de agosto, o Espaço Cultural Renato Russo recebe o Seminário latino-americano arte na primeira infância, que debate sobre a arte para bebês e crianças de até 5 anos. Com a participação de artistas, pesquisadores e educadores de países da América Latina, como Brasil, Argentina e Chile, o evento tem entrada gratuita para o público, mediante inscrição prévia pelo e-mail primeiroolharingressos@gmail.com.

No dia 18 de agosto, a Cia Primeiro Olhar abre a programação do Seminário com a apresentação do espetáculo Os peixes não falam, às 10h, seguida de uma conversa sobre a obra com as artistas Clarice Cardell e Fernanda Cabral. Às 14h, a Companhia Teatro Al Vacío apresenta ¿Estás ahí?; os co-diretores do coletivo José Aguero, da Argentina, e Adrián Hernández, do México, debatem sobre a peça ao final do espetáculo.

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De 18h30 às 21h, a argentina Viviana Rogozinski, professora da Universidad Nacional de San Martín e pesquisadora de teatro de bonecos; Layla Raña, atriz e pedagoga teatral chilena; a brasiliense Cirila Targhetta, pesquisadora do teatro latino-americano para a primeira infância; e Elenira Peixoto, arte-educadora de São Paulo, participam do seminário Poéticas do fazer: processos criativos na América Latina, último evento do dia.

A Cia Celeiro das Artes abre a programação do dia 19 com a apresentação do espetáculo O concerto, às 9h. Em seguida, a Companhia Artefatos Bascos apresenta Mumblu. Os artistas Zé Regino, do DF, e Ieltxu Ortueta, da Espanha, debatem sobre as peças às 11h. Às 14h30, o Coletivo Antônia apresenta Noite e, às 15h30, os artistas do grupo compartilham o processo de criação do espetáculo em conversa com o público.

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A mesa Entre linguagens: arte e primeira infância em perspectiva transdisciplinar acontece a partir de 18h30. Paula Zurawski, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo; Inês Catão, escritora e psicanalista; e Leila Oliveira, especialista em educação para crianças de 0 a 3 anos, participam do debate.

Encerrando a programação do evento, o grupo Psoas e Psoinhas, em co-produção com a Tato Criação Cênica, apresenta o espetáculo Memória da árvore. Katiane Negrão, co-fundadora de ambos os coletivos, compartilha o processo de criação da peça e apresenta pesquisa sobre as relações entre a primeira infância, natureza e experiências estéticas que integram linguagens como o teatro e a dança.

Serviço

Seminário latino-americano arte na primeira infância

De 18 a 20 de agosto, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). Entrada gratuita, mediante inscrição prévia pelo e-mail primeiroolharingressos@gmail.com.