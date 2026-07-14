Nicole Bahls abriu o jogo sobre a vida amorosa atualmente, e quais os planos que possui para o futuro.
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Durante participação no Chama o Vrááá, com Milton Cunha, a influenciadora e apresentadora foi sincera ao afirmar que ainda sonha com a possibilidade de casar e ter filhos, mas não considera agora o momento ideal.
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"Para ter filho tem que encontrar uma pessoa que você queira ver aquele reflexo na criança. Eu ainda não encontrei esse reflexo", afirmou Nicole Bahls. Ela, que foi casada entre 2018 e 2021 com Marcelo Bimbi, diz que se casaria novamente, mas assume que tem aproveitado a vida de solteira.
"Eu sonho em casar. Um dia já realizei esse sonho de casar na igreja, mas, mais pra frente eu quero ter alguém, sim. Eu, agora que eu tô amando a minha vida de solteira, mas naturalmente pode ser que isso venha a acontecer em algum momento", declarou Bahls.
O texto Nicole Bahls revela desejo de casar novamente, mas confessa condição foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.
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