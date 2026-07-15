Maria Rita revela motivo de não escutar músicas da mãe, Elis Regina

"Com 4 anos, sua mãe te botou para dormir e, quando acordou, ela sumiu", declarou Maria Rita em entrevista - (crédito: ReproduÃ§Ã£o do instagram @mariaritaoficial)

A cantora Maria Rita revelou, nesta terça-feira (14/7) não ser capaz de ouvir as músicas da mãe, a saudosa Elis Regina. Elis morreu aos 36 anos, em 1982, quando Maria Rita tinha apenas 4 anos.

A artista confidenciou que viveu grandes traumas em sua vida adulta relacionados à falta da mãe. Segundo ela, a partida de Elis provocou sensação de abandono.

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"Não ouço porque dói. É um trauma, grosseiramente falando", declarou ao Conversa Vai, Conversa Vem, do jornal O Globo.

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Maria Rita declarou que teve dificuldades em compreender a morte da mãe ainda na infância. "Com 4 anos de idade, sua mãe te botou para dormir e quando você acordou, ela sumiu", disse.

Conforme a cantora, os impactos da ausência foram sentidos aos 20 anos, quando recebeu o diagnóstico de estresse pós-traumático. Aos 36 anos, mesma idade que Elis morreu, Maria foi novamente abalada por uma crise emocional.

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Mesmo com os reflexos negativos, ela contou que pretende continuar com o legado musical da família. Hoje, a paulistana está em turnê com o filho, Antônio Baldini, de 21 anos, com o espetáculo Redescobrir vol. 2.

Durante a entrevista, a artista disse estar emocionada em poder colaborar com o primogênito de forma saudável, além de falar sobre temas leves sobre à mãe sempre que surge a oportunidade.