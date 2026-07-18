Guinness: entenda como funciona o livro dos recordes mundiais

Recentemente, o rapper Pitbull entrou para o Guinness após reunir multidão de "carecas" em show - (crédito: AFP)

Qual o maior número de pessoas com “carecas falsas” que você consegue reunir num só lugar? Quantas bonecas de uma mesma marca você consegue colecionar? Por quanto tempo consegue deixar as unhas crescerem? Talvez você nunca tenha parado para pensar em nenhuma dessas perguntas e, por isso, esteja deixando de quebrar algum recorde mundial.

O livro Guinness World Records reúne anualmente, desde 1955, as maiores proezas alcançadas por pessoas ao redor do mundo. Desde recordes impressionantes, como descer a maior rampa de skate já feita, até os mais inusitados, como dar o maior número de beijos em 30 segundos.

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A ideia nasceu em uma cervejaria irlandesa, a Guinness, quando Sir Hugh, decidiu criar uma forma de resolver discussões de bar, como “Qual é a ave mais rápida da Europa?”. Com a ajuda dos irmãos pesquisadores Norris e Ross McWhirter, a Guinness lançou um livro que compilava fatos e dados curiosos.

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A ideia deu certo. Prova disso, é que, em 2025, mais de 49 mil recordes foram registrados por 190 países. O livro já foi publicado em mais de 40 idiomas e já vendeu mais de 157 milhões de cópias.

Encontrando recordistas

Caso você descubra que consegue fazer alguma proeza inédita, como treinar o caracol velocista mais rápido do mundo, também pode registrar seu recorde mundial no Guinness. Para isso, o site da organização disponibiliza um formulário em que a conquista deve ser comprovada.

“Infelizmente, não conseguimos publicar todos os recordes no livro impresso”, explica Kylie Galloway, executiva sênior de relações públicas do Guinness World Records, ao Correio. “Temos mais de 70 mil recordes na nossa base de dados, mas devido às restrições de espaço, só publicamos 4 mil recordes nas edições anuais do livro, criando uma decisão difícil para nosso time editorial e editor chefe”.

Em 2027, além da versão tradicional do livro, será lançado Guinness - recordes mundiais dos games e Guinness - recordes mundiais do futebol.

Proezas brasileiras

Em mais de 70 anos de história, muitos brasileiros já tiveram recordes registrados pelo Guinness. Entre os mais impressionantes, estão Pepe Fiamoncini, que se tornou o ser humano mais rápido da história a cruzar o deserto de sal na Bolívia, em 2023. O ultramaratonista percorreu 170 quilômetros em 33 horas, no deserto Salar do Uyuni. Três anos depois ele bateu um novo recorde ao percorrer 188 quilômetros em 24 horas, em uma esteira manual.

E se você já se perguntou qual é a vaca mais cara do mundo, o Brasil também já quebrou esse recorde. Donna FIV CIAV, uma vaca nelore, foi vendida por R$ 54 milhões no Leilão Cataratas Collection, em Foz do Iguaçu, indo direto para o Guinness. O recorde anterior? Esse pertencia à mãe, Parla FIV AJJ, de R$ 27 milhões.

Confira outros recordes brasileiros:

O maior evento de kitesurf: em 2022, o Winds for Future atraiu 884 pessoas para a Praia de Cumbuco, no Ceará.

A maior fila de sanduíches de metro: no aniversário de 469 anos da cidade de São Paulo, foram enfileirados 1.180 sanduíches de mortadela.

O maior tempo controlando uma bola: a paulista Raquel Tateishi Benetti chegou ao Guinness fazendo embaixadinhas por 10 horas, 22 minutos e 8 segundos ininterruptos.

O maior número de jogos assistidos na mesma Copa do Mundo: ainda em ritmo de Copa, o recorde foi quebrado por Lucas Tylty, no mundial do Catar, em 2022. Ele esteve presente em 32 jogos.