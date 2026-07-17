Cine Brasília exibe ‘Lawrence da Arábia’ neste sábado (17/7)

Lawrence da Arábia, filme de David Lean, será exibido na Sessão de Clássicos do Cine Brasília de julho - (crédito: Divulgação)

O Cine Brasília exibe, neste sábado (17/7), Lawrence da Arábia, aventura épica dirigida por David Lean. O filme, lançado em 1962, acompanha a trajetória do oficial britânico T. E. Lawrence durante a Revolta Árabe, no contexto da Primeira Guerra Mundial. A sessão única, às 19h, faz parte dos Clássicos de julho. Pela duração de 3 horas e 47 minutos, haverá intervalo de 10 minutos no meio da exibição.

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O longa se desenvolve a partir das ações de Lawrence, interpretado por Peter O’Toole, junto às forças árabes que enfrentavam o domínio do Império Otomano. Com a guerra como pano de fundo, a história retrata as contradições do personagem, dividido entre os interesses britânicos e a causa daqueles com quem passa a lutar.

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Filmado em locações na Jordânia, no Marrocos e na Espanha, Lawrence da Arábia é uma das obras mais conhecidas da filmografia de David Lean. A produção recebeu dez indicações ao Oscar e venceu sete categorias, entre elas Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Fotografia e Melhor Trilha Sonora, composta por Maurice Jarre. O elenco também reúne Sharif, Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins e Claude Rains.





Serviço





Sessão Clássicos com Lawrence da Arábia, neste sábado (18/7), às 19h, no Cine Brasília. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).



