Coletivo Truvação lança trilogia que compila saga teatral da companhia

Quatro anos de trabalho do Coletivo Truvação, fundado em 2018 por alunos e egressos da Universidade de Brasília (UnB), estão celebrados no livro Trilogia do infinito, compilação de uma saga teatral de três atos. O projeto será lançado nesta quarta-feira (22/7), às 19h, na Galeria A Pilastra, em evento com coquetel e leitura dramática dos textos.

Leia também: Harry Styles cancela show em São Paulo por problemas de saúde

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Trilogia do infinito traz os roteiros de Umbigo do infinito, primeiro trabalho da saga, que narra a busca de uma jovem pela cura de uma condição incompreensível; A Batalha do portal, mostrando a briga de duas famílias pelo poder da cidade de Ondeolândia; e Quando os umbigos brilham, situada em um cenário de colapso climático onde uma menina-máquina e um cachorro-cogumelo precisam provar que ainda há bondade na humanidade enquanto fogem de uma corporação tecnológica gananciosa.

O livro traz os roteiros das peças de maneira adaptada para o formato literário. “Publicamos em formato de roteiro, mas é mais dramático. As falas vem revisadas, trabalhadas de maneira poética. Então, trabalhamos uma dramaturgia que existe dentro de um espetáculo teatral, mas o livro vai ter uma leitura leve”, conta Ana Matuza, uma das autoras e diretora de espetáculo do Coletivo Truvação.

Leia também: Madonna e Ronaldo revivem encontro de quase 30 anos na Copa

Além das peças, Trilogia do infinito apresenta entrevistas com artistas de rua do DF que trabalham com a arte gratuita, como artistas de circo ou hip hop. “Queríamos entrar nessa simbiose com pessoas que também vivem a experiência de fazer arte para a rua, gratuita. Tem muitos desafios, seja de montar a estrutura, seja lidar com o que é estar na rua”, diz Ana.

Os espetáculos da saga vêm sendo apresentados em praças públicas de diversas regiões do DF desde 2022. Além da dificuldade de lidar com situações inesperadas durante as apresentações, os artistas precisam enfrentar também desafios financeiros. “O inusitado é uma experiência de todos, o cachorro, a polícia, os ambulantes. Mas, por outro lado, temos diferentes desafios, como a poesia, a palhaçaria”, conta a artista. “Trabalhamos com uma dificuldade de estrutura, que é pesada e cara. Nosso coletivo não consegue colocar na rua sem patrocínio.”

Leia também: Madonna e Ronaldo revivem encontro de quase 30 anos na Copa

O Coletivo Truvação é formado por mais de 20 artistas, que participam de diferentes espetáculos da companhia. Para a leitura dos textos no evento de lançamento, os roteiros foram adaptados para que todos pudessem participar das três peças. “Tem roteirização, não vamos ler na íntegra. É mais uma amostra de cada espetáculo. Selecionamos o que consideramos partes importantes, bonitas e divertidas para compartilhar”, diz Ana.

Serviço

Trilogia do infinito

Lançamento nesta quarta-feira (22/7), às 19h, na Galeria A Pilastra (Guará II, QE 40, rua 09, lote 8). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel