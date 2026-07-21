Harry Styles cancela show em São Paulo por problemas de saúde

O cantor Harry Styles cancelou o show que faria em São Paulo desta terça-feira (21/7), por problemas de saúde.
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“Lamentamos profundamente informar que o show do Harry Styles que aconteceria na terça-feira, 21 de julho de 2026, no MorumBIS, foi cancelado devido a um problema de saúde na turnê. Os ingressos para este show serão reembolsados pelo mesmo canal de compra”, informou a Live Nation em um comunicado oficial publicado nas redes sociais.
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O comunicado não especificou qual o problema de saúde ou qual membro da equipe da turnê apresenta. Harry ainda não se manifestou sobre o cancelamento.
Ainda de acordo com a postagem, a apresentação de sexta-feira, dia 24, segue confirmada e uma nova data será aberta com venda exclusiva para quem tinha ingresso para o show de hoje.
“O show de sexta-feira, 24 de julho de 2026, acontecerá conforme programado. Os portadores de ingressos para o show de terça-feira (21 de julho) terão a chance de adquirir uma leva exclusiva de ingressos para o show de sexta-feira (24 de julho), enquanto durarem os estoques. Mais informações serão fornecidas no e-mail enviado pela Ticketmaster Brasil aos compradores”.
“Trabalhamos junto ao local do evento para liberar o maior número possível de ingressos para o show de sexta-feira, mas, por favor, tenham em mente que a disponibilidade é extremamente limitada”, finalizou o comunicado.
O cantor realizou outros dois shows no Brasil, na sexta-feira, dia 17 e no sábado, dia 18, também no Estádio Morumbis, algumas pessoas que estavam presente no evento, chegaram a relatar que o cantor teve alguns episódios de tosse durante o show.
Lamentamos profundamente informar que o show do Harry Styles que aconteceria na terça-feira, 21 de julho de 2026, no MorumBIS, foi cancelado devido a um problema de saúde na turnê. Os ingressos para este show serão reembolsados pelo mesmo canal de compra. Um e-mail com mais… pic.twitter.com/cyWKCEPVu5— Live Nation Brasil (@LiveNationBR) July 21, 2026
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