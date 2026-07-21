Boa Lembrança 2026: veja a lista completa dos 98 pratos do ano

A Boa Lembrança divulga sua coleção 2026, com as cerâmicas dos 98 pratos exclusivos dos restaurantes associados - (crédito: Divulgação)

A Boa Lembrança divulgou a lista de pratos para 2026, com criações inéditas de 98 restaurantes associados. A iniciativa reforça a pluralidade gastronômica do país, com estabelecimentos em todas as regiões.

O anúncio permite ao público experimentar novos sabores e temperos da cozinha brasileira. Além disso, quem prova o prato leva para casa a tradicional cerâmica, que simboliza a experiência vivida.

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Região Norte

Pará

Dom Mani, em Santarém (PA): Liberdade - pirarucu e legumes salteados no molho teriyaki de cupuaçu;

Famiglia Sicilia, em Belém (PA): Risoto Marcelo Pinheiro - risoto com camarão-rosa, bacon e alho-poró;

Rondônia

Restaurante San Gennaro, em Porto Velho (RO): Filetto alla Palermitana - paillard grelhado, empanado e gratinado, acompanhado de fettuccine al pomodoro;

Tocantins

Cabana do Lago Restaurante, em Palmas (TO): Filé Premio Curiango - filé de pirarucu grelhado no azeite, purê de mandioquinha, vinagre com cogumelos, farofinha de banana e salada verde com molho de cerveja Curiango sabor cajá.

Região Nordeste

Alagoas

Akuaba, em Maceió (AL): Ehba-tápa de Camarão - camarões cozidos em uma base de vatapá com gengibre, cebola, amendoim e camarão defumado, finalizado com azeite de dendê e rodelas de banana-da-terra;

Divina Gula, em Maceió (AL): Furdunço Cozinhado - carne cozida lentamente acompanhada de caldo, com minibatatas, cenoura, abóbora e banana-da-terra. Paio e tutano assado completam o prato ao lado de pirão do próprio caldo e o arroz de couve refogada;

Piccola Villa, em Maceió (AL): Ossobuco Della Piccola - ossobuco bovino braseado lentamente, servido com risoni envolvido no próprio molho da cocção e finalizado com gremolata fresca e grana padano;

Picuí, em Maceió (AL): Massa dos Deuses - linguine ao molho de grana padano e cogumelos com cubinhos de carne de sol na manteiga de garrafa e finalizada com crispy de carne seca;

Nalva Cozinha Autoral, em Piranhas (AL): Ode ao Bode - contrafilé de bode em sua demi-glace, com gratin de batata-doce, queijo de cabra, cebolas assadas e azeite de cactos;

Bahia

Casa de Tereza, em Salvador (BA): Carnaval no Mar - moqueca de frutos do mar com arroz e feijão-verde;

Vini Gastronomia, em Salvador (BA): Arroz de Pato Confitado - arroz cozido em gordura aromatizada do cozimento do pato, com fumeiro de Maragogipe, bacon, tomate-uva, alho, coentro e maionese de coentro, coxa de pato cozida em sous vide, empanada no parmesão com raspas de limão-siciliano e pipoca de queijo coalho;

Don Fabrizio, em Arraial D’Ajuda, Porto Seguro (BA): Pasta ao Forno a Siciliana - discos de massa de lasanha combinada com três carnes cortadas à faca, refogadas com legumes, vinho tinto e molho de tomate. Finalizado com molho bechamel, queijo curtido e muçarela;

Maranhão

Armazém do Chef, em São Luís do Maranhão (MA): Lagostosa - lagosta grelhada na manteiga com ervas finas e molho cremoso. Servido em base de purê de mandioquinha, acompanhado de arroz de nozes e amêndoas;

Ça-Vá Gastrobar, em São Luís do Maranhão (MA): O Julgamento do Camarão Embriagado - pasta linguine preparada com molho de tomate, creme de leite fresco e tiquira, uma bebida ancestral maranhense, ornada por camarões da região;

Paraíba

Estação Bananeiras, em Bananeiras (PB): Trilogia de frutos do mar - purê de banana-da-terra, pescada amarela grelhada na farofa panko, polvo, camarão, tomate confit, finalizado com a seda de musseline de batata;

La Trattoria Jampa, em João Pessoa (PB): Gnocchi do Sol - nhoques de banana-da-terra servidos com molho de queijo coalho, finalizados com lascas de carne de sol na manteiga de garrafa, cebolas caramelizadas e pimentas-biquinho;

Pernambuco

Beijupirá Olinda, em Olinda (PE): Baião de Camarão - arroz da terra com camarões, chouriço, feijão-verde, nata, picles de jerimum e maxixe, cubinhos de queijo coalho com melaço e macaxeira-palha;

Beijupirá Porto, em Ipojuca (PE): Bobómanga - camarões ao creme de mandioca e manga e arroz jasmim de amendoim e gengibre;

Chiwake, em Recife (PE): Puira - nhoque de banana-da-terra com wasabi, camarões em salsa de moqueca com gengibre, camarões grelhados e farofa de castanha-de-caju;

Nez Bistrô, em Recife (PE): Mignon Au Jardin - medalhão de filé ao molho de alecrim, servido com risoto de queijo Prima Donna finalizado com manteiga trufada e pera confitada ao perfume de anis-estrelado e canela;

Oficina do Sabor, em Olinda (PE): Dama do Barro - ensopado de peixe, camarão e mexilhão, cozido em panela de barro, com batata-doce e uva, acompanhado de arroz de caju e farofinha crocante;

Restaurante Varanda, em Fernando de Noronha (PE): Risoto Piroclástico Vulcan - pescada em crosta de ervas sobre redução de vinho branco acompanhado por arroz negro de camarões;

Tio Pepe, em Recife (PE): Cupim de Colher - cupim reduzido no melado de cana com gengibre, servido em base de arroz cremoso, acompanhado de musseline de manga Tommy e batata-palha;

Zé Maria, em Fernando de Noronha (PE): Ioiô de Noronha Tiago Martins - filé de cavala da Ilha de Fernando de Noronha com beterraba confit, acompanhados de tabule na redução cítrica e finalizado com farofa de bacon e brotos da horta;

Piauí

Favorito Comidas Típicas, em Teresina (PI): Capote Devagarinho - capote confit, preparado lentamente, servido com baião da casa, cubos de queijo coalho, coco babaçu e um molho de cajuína;

Rio Grande do Norte

Gennari Culinária Italiana, em Natal (RN): Porco e Porcini - fettuccine envolvido em ragu de linguiça de pernil e funghi porcini sobre creme de parmesão;

Manary Praia Hotel, em Natal (RN): Mar em Brasa - camarões defumados e salteados em manteiga de garrafa com tomates confitados e ervas frescas. Servidos com nhoques de farinha de tapioca e queijo de coalho sobre uma fonduta de queijo manteiga;

Restaurante Borogodó, em São Miguel do Gostoso (RN): Mar de Caju - camarões grelhados na manteiga de garrafa, creme de macaxeira, vinagrete fresco de caju e castanha, finalizado com farofa crocante de rapadura;

Trio Restô & Grill, em Pipa (RN): Camarão Mil Folhas Potiguar - camadas de massa folhada intercalam camarões, creme de mandioquinha e abóbora com raspas de limão, couve refogada e queijo da Serra da Canastra;

Zeh Cozinha, em Natal (RN): Mar Vermelho - camarões crocantes, acompanhados de um arroz de tomate e aioli de manjericão.

Região Centro-Oeste

Brasília

Bloco C Restaurante, em Brasília (DF) : Riso Maremonti - arroz caldoso com camarões frescos, finalizado com queijo mascarpone e um toque de Prosciutto de Parma;

Casa Baco, em Brasília (DF): Pescada à Juan de Barcelona - pescada amarela assada no forno com molho de camarões e picada catalã com castanha-de-caju;

Dom Francisco, em Brasília (DF): Bacalhau Rústico - bacalhau levado ao forno com azeite, batatas com casca, cebola, tomate italiano e alho-poró, finalizado com brócolis e alho em lâminas;

Koji, em Brasília (DF): Chirashi Sushi Trufado - sushi servido em tigela, shari temperado com furikaki, peixes frescos variados e iguarias;

Universal Restaurante, em Brasília (DF): French Rack - french rack de cordeiro grelhado, finalizado com um melado de romã, servido com risoto cremoso de gorgonzola;

Villa Tevere, em Brasília (DF): Filetto Siciliano - tornedor de filé-mignon em molho da própria carne, servido sobre arancini recheado com muçarela, manjericão e finalizado com ninho de alho-poró;

Goiás

Montserrat Gastronomia, em Pirenópolis (GO): Romesco em Piri - filé de robalo grelhado sobre molho romesco acompanhado de batatas coradas e cenouras agridoces;

Porto Cave, em Goiânia (GO): Bacalhau à Minhota - posta generosa de bacalhau, dourado em azeite abundante, acompanhadas de batatas e cebolas refogadas;

Mato Grosso

Mahalo, em Cuiabá (MT): Pintado, Cajá e Melado - pintado ao melado de cana e gengibre, arroz negro, conserva de cebola roxa, pimentas e ervilha-torta, molho de cajá-manga e telha de couve;

Mato Grosso do Sul

Cantina Masseria, em Campo Grande (MS): Rótula Dell’Orto - massa artesanal recheada com cenoura, abobrinha e berinjela, servida com molho de tomate fresco, finalizada com creme de pecorino e azeite de ervas;

Região Sudeste

Espírito Santo

Casa Chef Ari, em Domingos Martins (ES): Sol Escondido – creme de tubérculos com queijos sobre cubinhos de carne de sol de mignon, finalizado gratinado;

Domus Itálica, em Vila Velha (ES): Freud Explica - Medalhões de mignon ao poivre vert, fettuccine alfredo e lâminas de champignons;

Katata’s Gourmet, em Cachoeiro de Itapemirim (ES): Camarão Beira-Rio - camarões VM salteados e envolvidos em creme de catupiry com alho-poró e limão-siciliano. Servidos sobre purê de batata, gratinados com parmesão e finalizados com batata-palha da casa;

Ninho da Roxinha, em Serra (ES): Espetada dos Irmãos - espeto de bife de ancho grelhado, acompanhado de legumes dourados e batata rosti gratinada com parmesão;

Oriundi, em Vitória (ES): Risoto de Moqueca à Capixaba - risoto de camarão com aroma de moqueca capixaba;

Papaguth, em Vitória (ES): Camarão Marajá - camarões médios salteados ao vinho branco e curry indiano, finalizados com creme de leite fresco e servidos com fettuccine de grano duro;

Minas Gerais

Casa do Rei Bistrô,

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.