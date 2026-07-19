Beatles para crianças revive magia do quarteto de Liverpool

Permanece inexplicável o fascínio que os Beatles conseguem provocar em pessoas de diferentes idades. "Essa é a magia do negócio", diz Fábio Freire, músico à frente do projeto Beatles para Crianças desde 2014. O quinteto de São Paulo apresenta o espetáculo Meu primeiro show de rock hoje, às 14h30, no Sesi Lab. A entrada é gratuita.

No palco, mais do que interpretar canções, o grupo propõe uma experiência cênica a partir de jogos de luz, troca com a plateia e contação de histórias. Outra marca autoral do projeto é inserir instrumentos, como ukulele, bandolim, keytar, washboard, tambor de língua, kazoo, à sonoridade dos Beatles.

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"A gente respeita os mestres, os arranjos originais, mas não somos uma banda cover", aponta Freire. O repertório reúne clássicos da banda britânica. Help, All you need is love, Here, there and everywhere, Hello, Goodbye, Ob-La-Di, Ob-La-Da e Yellow Submarine são alguns dos destaques. "O grande barato é que é um show para a família, não apenas para criança", completa o guitarrista.

Formado em artes plásticas, Fábio Freire atuava como educador quando recebeu convite para se apresentar em uma escola. "Vamos tocar Beatles?", disse aos amigos. "Foi uma escolha aleatória." A recepção inicial do público mostrou que o projeto poderia engatar, mas foi a campanha para conhecer Paul McCartney, em visita ao Brasil, que se tornou decisiva. Freire foi um dos 24 fãs selecionados.

"Foi muito legal, inacreditável, um encontro surreal", afirma Freire. Em determinado momento da gravação do programa Fantástico, da Rede Globo, McCartney canta Yellow Submarine ao lado do educador. "Como era uma parada para crianças, e era a música do meu vídeo, teve essa edição e foi para o ar."

O resultado foi que todo mundo passou a falar disso. "E aí eu estava com outro projeto em cartaz, num teatro em São Paulo. Então me disseram para fazer o show dos Beatles para crianças. Lotou o primeiro, o segundo, o terceiro. Aí ficamos em cartaz um ano", conta Freire. Agora, 12 anos depois, são dois discos gravados e um catálogo de cinco apresentações diferentes.

A banda é formada por Fábio Freire, Gabriel Manetti, Edu Puperi, Humberto Zigler e Marcos Klis. O evento faz parte da 7ª edição do Brinca , parceria entre Ministério da Cultura, Sesi Lab e Shell. Para Claudia Ramalho, superintendente de Cultura do Sesi, a programação foi pensada para que as crianças "se tornem protagonistas das experiências".

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

Serviço

Meu primeiro show de rock, com Beatles para crianças, neste domingo, às 14h30, no Sesi Lab (Setor Cultural Sul, ao lado da Rodoviária do Plano Piloto). Entrada gratuita. Ingressos em https://www.ingressosa.com/.