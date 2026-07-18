Bella Longuinho revela que faturamento cresceu após transição de gênero





Bella Longuinho afirmou que sua transição de gênero teve um impacto positivo não apenas em sua vida pessoal, mas também em sua carreira como influenciadora digital. Aos 24 anos, ela contou que temia perder parte do público ao compartilhar essa nova fase, porém viu acontecer exatamente o contrário: o número de assinantes aumentou e seus ganhos financeiros atingiram o maior patamar de sua trajetória.

Segundo Bella, o receio inicial era de que a mudança afastasse seguidores que acompanhavam seu trabalho. "Eu fiquei muito chocada, porque esse era um medo meu. Pensei que, se eu transicionasse, perderia muitos assinantes. Com certeza devo ter perdido alguns, como sempre acontece, mas chegaram muitos outros", declarou. Atualmente, a influenciadora soma cerca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram e figura entre os principais destaques de vendas da plataforma FatalFans, de acordo com dados divulgados pelo próprio serviço.

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Ela acredita que a curiosidade do público em acompanhar as mudanças físicas, as cirurgias e todo o processo de transição contribuiu para ampliar o engajamento. "A minha transição engajou muito por causa das cirurgias e de todo o processo. O número cresceu absurdamente. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida e estou muito feliz com isso", afirmou.

Na plataforma por assinatura, Bella diz manter uma relação próxima com os fãs, oferecendo conteúdos personalizados e conversando diariamente com os assinantes. Entre os materiais mais solicitados estão registros produzidos durante atividades do cotidiano, como momentos de skincare, exercícios físicos e vídeos gravados em casa. Segundo ela, essa proximidade faz com que o interesse do público vá além do conteúdo adulto.

A influenciadora também destacou que acredita ser possível conciliar o trabalho com conteúdo adulto e campanhas publicitárias de grandes marcas. "Uma coisa não atrapalha a outra. Eu fecho com grandes marcas da mesma forma e consigo entregar resultados. Quem assina está lá para ver aquele conteúdo, enquanto no meu Instagram encontra algo totalmente diferente", explicou.

Ao comentar sua trajetória como mulher trans, Bella afirmou que espera inspirar outras pessoas a acreditarem em novas possibilidades profissionais e pessoais. "Eu me sinto muito honrada. Espero que outras mulheres trans vejam uma luz no fim do túnel e entendam que também podem ser bem-sucedidas. Tenho orgulho de mostrar um lado da mulher trans que poucas pessoas veem", declarou. Ela também refletiu sobre os desafios enfrentados pelas mulheres em busca de reconhecimento. "A mulher sempre precisa ser o dobro: o dobro de feminina, de bem-sucedida, de educada e de tudo para ser reconhecida. Ela sempre precisa se provar mais, e isso não acontece apenas no conteúdo adulto, mas em todos os lugares", concluiu.

O texto Bella Longuinho revela que faturamento cresceu após transição de gênero: Nunca ganhei tanto dinheiro foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.