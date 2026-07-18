Atriz brasileira revela como trocou a psicologia pelos palcos





Julia Setúbal estendeu sua carreira construída com a psicologia, profissão na qual construiu uma jornada sólida, e escreve um novo capítulo em sua trajetória profissional, como protagonista de Nunca Se Tem Tanta Força Como Quando Não Se Tem Força Nenhuma, espetáculo escrito e dirigido por João Paulo Lorenzon, que integra a programação do tradicional Festival de Avignon, na França.

A montagem será apresentada nos próximos dias 19, 21 e 23 de julho, e propõe uma imersão em temas como vulnerabilidade, identidade e resistência, com inspiração no universo da dramaturga britânica Sarah Kane (1971-1999). Em entrevista exclusiva ao Observatório dos Famosos, a atriz relembrou como a arte surgiu de maneira espontânea, até se transformar em uma escolha definitiva de carreira.

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"Começou de uma maneira muito mais lúdica. A ideia, inicialmente, era simplesmente fazer um curso livre de teatro, experimentar algo que sempre esteve dentro de mim. Só que a história foi crescendo. Quando o curso terminou, eu entendi que queria continuar estudando aquilo, me aprofundando, e foi quase como um chamado", conta Julia Setúbal. Segundo ela, a mudança profissional aconteceu naturalmente, acompanhando um processo de transformação pessoal.

Apesar da nova fase, ela afirma que jamais abandonou completamente a psicologia, área esta que mantém influência sobre sua forma de construir personagens. "Continuei com alguns poucos pacientes que faziam sentido para mim e acho que, de alguma forma, ela sempre vai fazer parte de quem eu sou, da maneira como eu enxergo e escuto as pessoas. A atuação talvez seja uma outra forma de dar corpo e movimento a esse olhar", diz.

Ao falar sobre o espetáculo, Julia destacou que o próprio título propõe uma reflexão que ultrapassa o universo feminino. "O título não fala apenas sobre a mulher que está em cena, mas sobre a vulnerabilidade do ser humano como um todo. A peça expõe e escancara lugares que muitas vezes a gente prefere não enxergar", afirma. A atriz acredita que os momentos de maior fragilidade costumam revelar uma força inesperada.

"Quando olho para a minha própria trajetória, percebo que as grandes transformações da minha vida aconteceram justamente nos momentos em que me vi diante dos meus próprios limites. Às vezes, é quando acreditamos não ter mais força alguma que descobrimos uma força que não sabíamos que existia", pondera a artista. Para dar vida à protagonista, Julia passou por um intenso processo de investigação física ao lado do diretor João Paulo Lorenzon.

"Parte dessa personagem também sou eu, mas acho que ela é, de alguma forma, um pouco de todos nós. Quanto mais a personagem entra em mim, mais essas fronteiras se misturam e se esbarram", reflete ela, que explica que o espetáculo aborda temas delicados, como loucura, fragilidade e os limites da mente humana, exigindo uma entrega constante.

Um dos pontos mais decisivo em sua trajetória foi a formação no renomado Susan Batson Studio, em Nova York, conhecido por formar atores de destaque internacional, ao qual elege como um "divisor de águas". "Uma das coisas mais importantes que aprendi ali é que, através da sua própria história, você pode encontrar ferramentas únicas para o seu trabalho como ator. Cada pessoa carrega um material próprio, e aprender a acessar esses instrumentos é fundamental", diz.