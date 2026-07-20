Filho de Ivete Sangalo impressiona ao mostrar físico nas redes

Marcelo Sangalo, filho da cantora Ivete Sangalo, chamou a atenção nas redes sociais ao publicar uma foto no domingo (19/7). Aos 16 anos, o adolescente mostrou que já deixou a infância para trás ao aparecer com um físico musculoso após um treino de jiu-jítsu.
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O registro rapidamente repercutiu entre os seguidores, que comentaram o quanto Marcelo cresceu. A própria Ivete fez questão de reagir à publicação e escreveu: "Meu gigante".
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A mensagem da cantora foi acompanhada por uma série de comentários dos fãs. "Esse menino tá comendo fermento", brincou uma seguidora. "Cadê a criancinha que a gente assistia nos shows?", escreveu outra internauta.
Marcelo é filho de Ivete e do nutricionista Daniel Cady. Discreto nas redes sociais, o adolescente surpreendeu os seguidores pela mudança física.