InícioDiversão e Arte
FAMOSOS

Filho de Ivete Sangalo impressiona ao mostrar físico nas redes

Marcelo Sangalo, de 16 anos, publicou foto após treino de jiu-jítsu e recebeu elogios da mãe e de seguidores

Na imagem, Marcelo Sangalo filho de 16 anos da cantora Ivete Sangalo - (crédito: Reprodução/Instagram)
Na imagem, Marcelo Sangalo filho de 16 anos da cantora Ivete Sangalo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Marcelo Sangalo, filho da cantora Ivete Sangalo, chamou a atenção nas redes sociais ao publicar uma foto no domingo (19/7). Aos 16 anos, o adolescente mostrou que já deixou a infância para trás ao aparecer com um físico musculoso após um treino de jiu-jítsu.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O registro rapidamente repercutiu entre os seguidores, que comentaram o quanto Marcelo cresceu. A própria Ivete fez questão de reagir à publicação e escreveu: "Meu gigante".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A mensagem da cantora foi acompanhada por uma série de comentários dos fãs. "Esse menino tá comendo fermento", brincou uma seguidora. "Cadê a criancinha que a gente assistia nos shows?", escreveu outra internauta.

Marcelo é filho de Ivete e do nutricionista Daniel Cady. Discreto nas redes sociais, o adolescente surpreendeu os seguidores pela mudança física.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 20/07/2026 18:07
SIGA
x