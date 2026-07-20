Bonecos na Rural chega ao Gama com espetáculo gratuito e inclusivo

Espetáculo traz personagens famosos da cultura nordestina como Homem da Meia-Noite, o Boi-Bumbá e os bonecos de mamulengo - (crédito: Fotos: Matheus Nascimento/Divulgação)

Beatriz Ocké*—O projeto Bonecos na Rural chega ao Espaço Cultural Cidade dos Bonecos, em Ponte Alta Norte, com o espetáculo A flor do sertão. Em temporada gratuita e aberta ao público, as apresentações estão marcadas para os dias 2, 9, 16 e 23 de agosto, sempre às 17h. Todas as sessões terão interpretação em Libras e audiodescrição.

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O espetáculo mistura elementos da cultura popular do Nordeste brasileiro, do cangaço e do coronelismo, inspirado no movimento armorial, criado por Ariano Suassuna. Em cena, personagens tradicionais da cultura brasileira como Homem da Meia-Noite, o Boi-Bumbá e os bonecos de mamulengo vivem narrativas em meio a um cenário com elementos da xilogravura.

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Além do espetáculo, uma hora antes de cada sessão o público também terá acesso a atividades gratuitas no espaço externo. Estarão presentes brincadeiras tradicionais como pular corda, amarelinha, elástico, pernas de pau, ping-pong, dominó e dama.

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O Bonecos na Rural já percorreu seis escolas públicas do campo do Distrito Federal, com 12 apresentações no primeiro semestre do ano. Após a temporada no Espaço Cultural Cidade dos Bonecos, o projeto segue para mais quatro escolas públicas rurais do Distrito Federal. O objetivo é realizar, ao todo, 20 apresentações em 10 escolas do campo ao longo desta edição da iniciativa.

Serviço

Projeto Bonecos na Rural: Espetáculo “A Flor do Sertão”

Datas: 2, 9, 16 e 23 de agosto

Abertura dos portões: às 16h, com brincadeiras de rua para o público

Horário do espetáculo: às 17h

Entrada: Gratuita

Local: Espaço Cultural Cidade dos Bonecos / Avenida Buriti, Condomínio Esquina do Sol, Lote 15 Comercial, Ponte Alta Norte-DF



