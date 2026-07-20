'Vingadores: Doutor Destino' ganha 1º trailer, veja o que esperar do filme

A Marvel divulgou nesta segunda-feira (20/7) o primeiro trailer de Vingadores: Doutor Destino. O longa marca o retorno da equipe de heróis aos cinemas após o sucesso de Vingadores: ultimato, em 2029 e promete reunir personagens de diferentes fases do Universo Cinematográfico da Marvel para enfrentar o temido Doutor Destino.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Nas novas imagens compartilhadas, a Marvel mostrou um pouco do que os fãs podem esperar do próximo filme do grupo. Entre as cenas, estão as aparições de vários personagens dos filmes de X-Men dos anos 2000 como Professor Charles Xavier (Patrick Stewart), Scott Summers (James Marsden), Magneto (Ian McKellen) e Mística (Rebecca Romijn).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A aparição de Mística é outro grande destaque da prévia, uma que os fãs mais velhos conhecem muito bem. A atriz que interpreta a vilã no trailer, Rebecca Romijn, foi que viveu a personagem na primeira trilogia dos X-Men no início dos anos 2000.
Entre os personagens mais recentes da Marvel, também aparecem os integrantes do Quarteto Fantástico, os Novos Vingadores e os heróis de Wakanda, além de queridos antigos como Loki e Thor. Bucky Barnes, o Soldado Invernal marca presença, acompanhado do Capitão América de San Wilson, assim como o Homem-Formiga e Shang-Chi.
E para coroar o trailer, O grande destaque nostálgico fica para o reencontro emocionante de Steve Rogers e Thor. Após decidir viver no passado com o amor de sua vida em Ultimato, o Capitão América original passou o escudo e se aposentou. Porém, a ameaça o forçou a retornar para salvar o mundo mais uma vez ao lado de seus velhos companheiros de batalha.
O grande antagonista da produção será o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr.. Conhecido por dar vida ao Homem de Ferro durante a Saga do Infinito, o ator retorna à franquia em um novo papel, mas dessa vez como o principal vilão da história.
A divulgação do trailer aconteceu de maneira simultânea a abertura das vendas dos ingressos para o filme nos Estados Unidos. No Brasil, a estreia acontece no dia 17 de dezembro, ainda sem data para a compra dos ingressos.
Vingadores: Doutor Destino (Avengers: doomsday, no título original) tem direção dos irmãos Anthony e Joe Russo, responsáveis por Vingadores: ultimato, e roteiro de Michael Waldron (Loki) e Stephen McFeely (Vingadores: ultimato).
Saiba Mais
- Diversão e Arte BTS encerra turnê europeia com público recorde e reforça força global
- Diversão e Arte Justiça decide a favor de Gusttavo Lima em processo milionário de fã
- Diversão e Arte Amigo de Liam Payne é inocentado em investigação sobre a morte do cantor
- Diversão e Arte Arqueólogos descobrem vigas de madeira do Primeiro Templo de Jerusalém
- Diversão e Arte Documentário de Preta Gil ressalta escolhas e alegrias em meio ao câncer
- Diversão e Arte Morre aos 46 anos Cyril Blais, chefe da equipe Citroën na Fórmula E
- Diversão e Arte Drake perde equivalente a R$ 7,5 milhões em aposta na Argentina
- Diversão e Arte Marcio Garcia homenageia filho pelos 23 anos
- Diversão e Arte Fim da Copa: relembre jogadores de futebol que já posaram nus
- Diversão e Arte Vini Jr. e Virginia vão juntos a show de Bad Bunny; jogador se declara