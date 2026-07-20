Vingadores: Doutor Destino ganha 1º trailer, veja o que esperar do filme - (crédito: Divulgação/Marvel)

A Marvel divulgou nesta segunda-feira (20/7) o primeiro trailer de Vingadores: Doutor Destino. O longa marca o retorno da equipe de heróis aos cinemas após o sucesso de Vingadores: ultimato, em 2029 e promete reunir personagens de diferentes fases do Universo Cinematográfico da Marvel para enfrentar o temido Doutor Destino.

Nas novas imagens compartilhadas, a Marvel mostrou um pouco do que os fãs podem esperar do próximo filme do grupo. Entre as cenas, estão as aparições de vários personagens dos filmes de X-Men dos anos 2000 como Professor Charles Xavier (Patrick Stewart), Scott Summers (James Marsden), Magneto (Ian McKellen) e Mística (Rebecca Romijn).

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A aparição de Mística é outro grande destaque da prévia, uma que os fãs mais velhos conhecem muito bem. A atriz que interpreta a vilã no trailer, Rebecca Romijn, foi que viveu a personagem na primeira trilogia dos X-Men no início dos anos 2000.

Entre os personagens mais recentes da Marvel, também aparecem os integrantes do Quarteto Fantástico, os Novos Vingadores e os heróis de Wakanda, além de queridos antigos como Loki e Thor. Bucky Barnes, o Soldado Invernal marca presença, acompanhado do Capitão América de San Wilson, assim como o Homem-Formiga e Shang-Chi.

E para coroar o trailer, O grande destaque nostálgico fica para o reencontro emocionante de Steve Rogers e Thor. Após decidir viver no passado com o amor de sua vida em Ultimato, o Capitão América original passou o escudo e se aposentou. Porém, a ameaça o forçou a retornar para salvar o mundo mais uma vez ao lado de seus velhos companheiros de batalha.

O grande antagonista da produção será o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr.. Conhecido por dar vida ao Homem de Ferro durante a Saga do Infinito, o ator retorna à franquia em um novo papel, mas dessa vez como o principal vilão da história.

A divulgação do trailer aconteceu de maneira simultânea a abertura das vendas dos ingressos para o filme nos Estados Unidos. No Brasil, a estreia acontece no dia 17 de dezembro, ainda sem data para a compra dos ingressos.

Vingadores: Doutor Destino (Avengers: doomsday, no título original) tem direção dos irmãos Anthony e Joe Russo, responsáveis por Vingadores: ultimato, e roteiro de Michael Waldron (Loki) e Stephen McFeely (Vingadores: ultimato).



