Ronaldo e Ronaldinho "dirigem" Madonna em show do intervalo da Copa
Show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026 também contou com Muppets, BTS, Justin Bieber e Shakira
Gabriel Botelho
19/07/2026 17:23 - Atualizado em 19/07/2026 17:31
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3min de leitura
Trecho do show do intervalo da final da Copa 2026 - (crédito: AFP)
Mais um "rolê aleatório" para a conta de Ronaldinho Gaúcho. O ex-atacante "dirigiu", ao lado de Ronaldo Fenômeno, um carro liderado por Madonna durante a apresentação da diva pop no show do intervalo da Copa do Mundo de 2026. Os ex-jogadores brasileiros fizeram parte da apresentação da artista, que abriu a sessão de shows.
Trecho do show do intervalo da final da Copa 2026
Getty Images via AFP
Trecho do show do intervalo da final da Copa 2026
AFP
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Em seguida, bonecos do desenho animado Muppets também se apresentaram. Eles foram seguidos pelo conjunto BTS, da Coréia do Sul. Logo depois, foi a vez de Justin Bieber. Com um violão, apresentou a canção Everything Halleluyah.
Depois, Shakira subiu ao palco para performar Dai Dai, música tema do Mundial de 2026, ao lado do nigeriano Burna Boy. A cantora colombiana chamou ao palco dezenas de crianças, que animaram a plateia com uma segunda aparição dos Muppets.