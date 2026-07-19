Ronaldo e Ronaldinho "dirigem" Madonna em show do intervalo da Copa

Trecho do show do intervalo da final da Copa 2026 - (crédito: AFP)

Mais um "rolê aleatório" para a conta de Ronaldinho Gaúcho. O ex-atacante "dirigiu", ao lado de Ronaldo Fenômeno, um carro liderado por Madonna durante a apresentação da diva pop no show do intervalo da Copa do Mundo de 2026. Os ex-jogadores brasileiros fizeram parte da apresentação da artista, que abriu a sessão de shows.





























































Em seguida, bonecos do desenho animado Muppets também se apresentaram. Eles foram seguidos pelo conjunto BTS, da Coréia do Sul. Logo depois, foi a vez de Justin Bieber. Com um violão, apresentou a canção Everything Halleluyah.

Depois, Shakira subiu ao palco para performar Dai Dai, música tema do Mundial de 2026, ao lado do nigeriano Burna Boy. A cantora colombiana chamou ao palco dezenas de crianças, que animaram a plateia com uma segunda aparição dos Muppets.