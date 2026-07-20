Alceu Valença celebra parceria com Anitta em novo álbum da cantora

O cantor e compositor Alceu Valença usou as redes sociais nesta segunda-feira (20/7) para celebrar uma parceria com Anitta no novo álbum da cantora. Os artistas dividem os vocais na faixa Não Me Cutuca, que integra o disco Equilibrium II, com lançamento marcado para a próxima quinta-feira (23/7).

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Alceu contou que recebeu o convite enquanto estava em turnê de São João e aproveitou para desejar sucesso à cantora.

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"Não mexe com quem tá quieto. Na verdade, eu não tava quieto. Eu estava na turnê de São João, aí chegou o convite de Anitta e eu gravei. Anitta, te desejo tudo em dobro. Muita paz, saúde, sucesso, equilíbrio, equilíbrio", disse.

Equilibrium II reúne 17 faixas e aposta em encontros entre artistas de diferentes estilos e gerações da música brasileira como: Maria Bethânia, Alceu Valença, Mestrinho, Mart'nália e MC Tha, além de outros nomes da cena musical.

O projeto é a continuação de Equilibrium, lançado em junho deste ano, e marca uma fase em que Anitta explora sonoridades brasileiras ao lado de artistas consagrados e representantes da nova geração.