EQUILIBRIVM: saiba tudo sobre o novo álbum de Anitta

O disco aposta no equilíbrio entre a estrela global e sua identidade pessoal, trazendo letras sobre orixás e autoconhecimento - (crédito: Divulgação/Anitta )

A cantora Anitta lança nesta quinta-feira (16/4), às 21h (horário de Brasília), seu 8º álbum, intitulado EQUILIBRIVM. Definido por ela como “a melhor bênção da minha vida”, o disco marca uma nova fase na carreira, mais introspectiva e conectada à espiritualidade. O projeto traz uma mistura de temas que vão de Deus e orixás até amor, festas e liberdade equilibrando diferentes lados da artista em um mesmo trabalho.

Em teaser divulgado na terça-feira (14), a cantora antecipou o tom do projeto: “Desacelera. O equilíbrio é o caminho do meio. O adeus é apenas para os excessos. Somos todos filhos desta mesma mãe Terra”. O vídeo apresenta paisagens com montanhas enevoadas e uma forte conexão com elementos da natureza e da religião afro-brasileira, como o candomblé.

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Confira o Teaser:

A espiritualidade é vista em toda a obra desde os singles até a identidade estética. O álbum incorpora influências rítmicas de matriz africana, com batidas inspiradas em tradições afro-brasileiras e menções diretas a orixás, como Nanã, que inclusive dá nome a uma das faixas. Outro orixá presente é Logunedé, ligado a Oxum e Oxóssi, e apontado como o orixá de frente da cantora.

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Uma Anitta mais íntima e brasileira

Em entrevista ao jornalista Guilherme Müller, a cantora revelou que gravou mais de 60 músicas para o projeto, mas selecionou apenas aquelas que realmente representavam o conceito criativo do álbum.

Diferente de trabalhos anteriores, EQUILIBRIVM aposta em uma presença maior da lingua portuguesa, reforçando a identidade brasileira da artista mesmo em um projeto com ambição global. O álbum também marca um momento de equilíbrio entre “Anitta” e a estrela internacional “Larissa”, mostrando seu dois lados, o mais pessoal e o espiritual, de ekedi, o qual a cantora já demonstrou zelar e honrar dentro do terreiro.

A faixa "Pinterest", o primeiro single, serve como a porta de entrada para este universo. Descrita pela cantora como uma composição que revela um lado "mais vulnerável", a música utiliza elementos de bossa nova e samba para narrar uma jornada de volta para casa.

Confira a música:

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A colaboração com Shakira na faixa "Choka Choka" é sem dúvida, o ponto alto comercial do álbum. Lançada em 9 de abril de 2026, a música é um hino sobre a força e a liberdade feminina, e já ultrapassa 600 mil streams no spotify com letras que incentivam a quebra de convenções. Anitta descreveu a parceria como uma "surpresa de última hora" e celebrou a sintonia com a lenda colombiana, que inclusive canta trechos em português na canção. Não dá para negar a estética do single que remete ao Tarot Lenormand.

Confira a música:

Espiritualidade e o “caminho do meio”

Algum tempo atrás a cantora revelou que faz parte do culto afro-brasileiro candomblé, divulgando uma foto com a roupa de santo e ao lado de seu babá. Procurando trazer essa estética mais orgânica e mensagens de desaceleração, o disco propõe uma reflexão sobre equilíbrio e autoconhecimento.

A espiritualidade é um dos pilares do projeto, com referências a religiões de matriz africana e menções a orixás, além de uma conexão forte com a natureza e com as origens da cantora.

Destaques e parcerias

O álbum conta com 15 faixas inéditas e diversas colaborações de peso, além do destaque com Shakira, a cantora Liniker, Luedji Luna e Marina Sena também marcam presença nesse albúm equilibrado. Além disso, a faixa “Deus Existe” traz colaboração com o grupo Ponto de Equilíbrio, reforçando o tom espiritual do projeto.

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Faixas do álbum

O disco conta com 15 músicas, entre elas:

Desgraça

Mandinga

Caminhador

Bemba

Ternura

Deus Existe

Caso de Amor

Pinterest

Nanã

Choka Choka

Ouro





Durante essa fase de promoção e divulgação, Anitta fez questão de deixar o titulo da oitava faixa em segredo referindo-se a ela apenas como "—". Fans têm especulados nas redes sociais, mas a cantora fez questão de deixar o mistério no ar. "É uma honra ter artistas tão incríveis fazendo parte de um projeto tão importante pra mim. Espero que vocês amem esse álbum tanto quanto eu" divulgou a artista.

Um novo momento na carreira

Após o sucesso de Funk Generation em 2024, EQUILIBRIVM representa uma virada na trajetória da artista. Mais do que hits, o álbum aposta em conceito, identidade e conexão emocional. Ao equilibrar o global e o local, o comercial e o pessoal, Anitta entrega um projeto que reforça seu papel como uma das artistas brasileiras mais influentes da música internacional.

Turnês em breve

A promoção de EQUILIBRIVM não se limitou ao ambiente digital e televisivo. Anitta utilizou sua temporada de shows pré-carnavalescos de 2026, os "Ensaios da Anitta", como laboratório para as novas canções. Embora datas oficias ainda não tenha sido divulgadas,a própria cantora confirmou que o album terá uma turnê própria.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite