Atriz de "Godzilla vs. Kong" morre aos 18 anos nos EUA

A atriz Kaylee Hottle, conhecida por interpretar Jia nos filmes Godzilla vs. Kong, morreu aos 18 anos na manhã desta terça-feira (21/7). A morte precoce ocorreu após um acidente de carro em Maryland, nos Estados Unidos.

A morte foi confirmada pelo pai da atriz, Joshua Hottle, durante uma transmissão ao vivo no Facebook em Língua Americana de Sinais (ASL). No vídeo, Joshua contou que estava no Texas quando recebeu a primeira ligação das autoridades informando sobre o acidente. Pouco tempo depois, foi comunicado de que a filha havia sofrido uma parada cardiorrespiratória enquanto era levada ao hospital e não resistiu.

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Natural de Atlanta, Kaylee nasceu em uma família surda de várias gerações. Iniciou a carreira artística aos 9 anos, participando de campanhas publicitárias e anúncios de utilidade pública.

O reconhecimento internacional veio em Godzilla vs. Kong (2021), no qual interpretou Jia, uma menina surda que desenvolve uma forte conexão com King Kong por meio da linguagem de sinais. A atriz voltou a viver a personagem na Godzilla x Kong: O Novo Império (2024).

A escola onde Kaylee cursava o último ano do ensino médio também lamentou a morte da estudante em nota enviada à revista Variety. “É com profunda tristeza que compartilhamos a notícia devastadora de que uma de nossas alunas do último ano, Kaylee Hottle, faleceu tragicamente em um acidente de carro em Frederick, Maryland. Nossos corações estão com a família, amigos e colegas de classe de Kaylee. No momento, temos informações limitadas e pedimos que todos respeitem a privacidade da família e evitem especulações sobre as circunstâncias do acidente.”

As circunstâncias da colisão ainda estão sendo investigadas pelas autoridades de Frederick, em Maryland. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o que provocou o acidente nem informações sobre outros possíveis envolvidos.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

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