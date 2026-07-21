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SAÚDE

Milton Nascimento recebe alta hospitalar e filho celebra: "Vencemos"

Cantor estava internado desde quinta-feira (16/7) para tratar uma pneumonia. Agora, ele segue o tratamento e os cuidados em casa

Bituca melhorou e já saiu do hospital - (crédito: Facebook/Reprodução)
Bituca melhorou e já saiu do hospital - (crédito: Facebook/Reprodução)

O cantor Milton Nascimento, 83 anos, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (21/7), após permanecer cinco dias internado para tratar um quadro de pneumonia. A informação foi divulgada por Augusto Nascimento, filho do artista.

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Na publicação, Augusto comemorou a recuperação do pai e informou que o tratamento seguirá em casa. “Vencemos mais uma! Voltando para casa, onde seguiremos com o tratamento e cuidados necessários. Obrigado pelo carinho de todos”, escreveu.

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A notícia foi recebida com alívio e muito alegria pelos fãs, que deixaram mensagens de apoio e desejaram uma boa recuperação ao artista. “Bituca é um guerreiro! Deus o abençoe!”. Além dos admiradores, artistas e outras personalidades também manifestaram carinho ao músico na publicação. 

Bituca, havia sido internado para tratar uma pneumonia na última quinta-feira (16), em um hospital no Rio de Janeiro. 

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 21/07/2026 15:48
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