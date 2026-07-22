Após a exibição do documentário Preta- Eu não ando só, na Globo, na última segunda-feira (20), o ex-marido da cantora, Rodrigo Godoy, mostrou sua irritação nos stories, nesta terça-feira (21), e deu a entender que não gostou dos depoimentos contra ele no filme.
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"Acho que vocês esqueceram que vivi muito tempo nos bastidores e ouvi, assisti e presenciei muita coisa.Vocês estão com um telhado de vidro, tacando pedra no prédio dos outros que não estão podendo. Se o lobo mau soprar, a casa de vocês cai toda", disparou.
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Em outro trecho, Rodrigo capricha nas indiretas. "Acho que vocês esqueceram que não são perfeitos. Um monte de gente, seja famoso, ator, atriz, está na internet e na televisão falando um monte de m****. Vocês não falam da vida de vocês".
Rodrigo Godoy também comentou sobre a hipocrisia que ronda o mundo artístico. "Vocês ficam idolantrando essas pessoas, colocam no pedestal tanta gente que, se vocês soubessem um terço, mudariam o conceito. Todo mundo sonso. Nem do arroba de vocês eles gostam, é que precisam", disse. Por falar no ex de Preta, boatos circularam nas redes sociais que o nome dele estaria cotado para A Fazenda 18.
O texto Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy surta e faz ameaça: Um monte de gente foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.lo: "Meu gigante"