Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy surta e faz ameaça: "Um monte de gente" - (crédito: Reprodução/ Instagram @rodrigogodoy_ Rodrigo Godoy)

Após a exibição do documentário Preta- Eu não ando só, na Globo, na última segunda-feira (20), o ex-marido da cantora, Rodrigo Godoy, mostrou sua irritação nos stories, nesta terça-feira (21), e deu a entender que não gostou dos depoimentos contra ele no filme.

"Acho que vocês esqueceram que vivi muito tempo nos bastidores e ouvi, assisti e presenciei muita coisa.Vocês estão com um telhado de vidro, tacando pedra no prédio dos outros que não estão podendo. Se o lobo mau soprar, a casa de vocês cai toda", disparou.

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Em outro trecho, Rodrigo capricha nas indiretas. "Acho que vocês esqueceram que não são perfeitos. Um monte de gente, seja famoso, ator, atriz, está na internet e na televisão falando um monte de m****. Vocês não falam da vida de vocês".

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Rodrigo Godoy também comentou sobre a hipocrisia que ronda o mundo artístico. "Vocês ficam idolantrando essas pessoas, colocam no pedestal tanta gente que, se vocês soubessem um terço, mudariam o conceito. Todo mundo sonso. Nem do arroba de vocês eles gostam, é que precisam", disse. Por falar no ex de Preta, boatos circularam nas redes sociais que o nome dele estaria cotado para A Fazenda 18.

Rodrigo Godoy, ex de Preta Gil, em novos stories:

Acho que vocês esqueceram que eu vivi muito tempo nos bastidores, né? Que eu ouvi muita coisa, que eu assisti muita coisa, que eu presenciei muita coisa, né? Vocês estão com um telhado de vidro tacando pedra no teto dos outros pic.twitter.com/z11aYADo6H — QG do POP (@QGdoPOP) July 21, 2026

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