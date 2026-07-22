Grávida, Bruna Biancardi faz desabafo sincero sobre a fama: "Nem sempre é fácil" - (crédito: Reprodução/Instagram Bruna Biancardi)

Bruna Biancardi usou as redes sociais e abriu o coração sobre os desafios da vida pública, além de comentar a terceira gestação e sua rotina de exercícios.

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Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a influenciadora respondeu a um seguidor que quis saber qual é a parte mais difícil de ser uma pessoa pública. Para ela, conviver com julgamentos de quem não conhece sua história é um dos maiores desafios.

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"Nem sempre é fácil"

"Acho que é aprender a lidar com opiniões de quem não conhece a história toda, ou de quem acha que conhece, só pelo o que vê nas redes. Faz parte, mas nem sempre é fácil", afirmou Bruna Biancardi. Na sequência, a companheira de Neymar também foi questionada sobre como está vivendo a terceira gravidez.

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"Uma gestação diferente da outra, mas acho que fui aprendendo e essa está sendo bem leve. Como já tenho duas filhas, a rotina é muito mais corrida e, às vezes, no meio de tanta coisa, preciso até me lembrar de parar e curtir cada fase dessa gravidez porque sei o quanto passa rápido", escreveu ela, que já é mãe de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 1.

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