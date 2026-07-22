Luana Piovani expõe por que saiu do Brasil e foi morar em Portugal - (crédito: Youtube/Luana Piovani)

Luana Piovani usou as redes sociais nesta última terça-feira (21), e chamou a atenção ao reagir publicamente ao relato da apresentadora Alessandra Orofino sobre a morte trágica de um familiar durante um assalto, e afirmou que a criminalidade foi o motivo de sua mudança para a Europa.

Através do Instagram, a atriz e apresentadora se refletiu sobre a violência urbana no Brasil. "Eu fui embora do Brasil justamente por causa do medo", confessou ela, que atualmente mora em Portugal e vive no continente europeu desde 2018 com a família.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Festival de arte sonora e luminosa seleciona artistas para ocupar o Museu

"Imaginava acontecendo com meu filho o que vejo corriqueiramente nos noticiários: ‘Morreu por um celular, morreu ao entregar a mochila’ Ou ainda os machões das boates, os agressores, os grupos de jovens que espancam, estupram Sei que há em todo lugar, mas existem lugares onde ACONTECE MAIS, E O BRASIL É UM LUGAR DESSES", explicou Luana Piovani.

Leia também: Bonecos na Rural chega ao Gama com espetáculo gratuito e inclusivo

A ex-modelo também aproveitou o espaço nas redes sociais para enviar uma mensagem de acolhimento à Alesandra Orofino. "Lamento pela sua perda, pela tristeza eterna de sua avó, pela dor da sua família, pelas suas lágrimas e emoções contidas nesse vídeo. Te amo, miúda, você é especial", completou a loira.

O texto Luana Piovani expõe por que saiu do Brasil e foi morar em Portugal foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.