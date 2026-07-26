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Bruna Griphao interpreta garota de programa em série sobre os bastidores do futebol

Em nova série sobre os bastidores do universo do futebol, Bruna Griphao interpreta Daniele, garota de programa que se envolve com jogadores

Bruna Griphao é Daniele em Jogada de risco - (crédito: Estevam Avellar/Globo/ Divulgação )
Bruna Griphao é Daniele em Jogada de risco - (crédito: Estevam Avellar/Globo/ Divulgação )

Nova produção original do Globoplay, a série Jogada de risco busca explorar os bastidores do futebol, envolvendo negociações milionárias, busca por poder e as movimentações fora de campo. O projeto é idealizado por Cauã Reymond, que também atua como o agente de jogadores Maurício. Outra peça chave na trama é a personagem de Bruna Griphao, Daniele, uma garota de programa que está envolvida com os grandes nomes do esporte.

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Bruna conta que a série retrata o universo que não está nos holofotes, como a prostituição no meio, as casas de apostas e as transações realizadas. "Acho que isso vai chamar muita atenção do público, porque é um lugar que a gente imagina, mas não tem acesso. Sinto que a série vai poder ilustrar a imaginação das pessoas", comenta. Para a atriz carioca, a produção vem para chocar, especialmente pela construção dos personagens. "Todas as figuras têm uma bússola moral meio complicada, todo mundo tentando ganhar o seu e tentando se dar bem, mostra a realidade nua e crua", destaca.

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Sua personagem Daniele está envolvida no meio da prostituição, espaço extremamente machista. "Apesar da profissão dela não estar moralmente em um caminho muito aceito, com todos esses pesares, enxergo ela num lugar de poder. Vejo ela não num lugar de submissão, em um lugar de uma garra, de uma força para vencer e para mudar de vida", ressalta. Bruna afirma que Daniele vive de uma forma quase anestesiada para conseguir o que quer. " Óbvio que ela tem as dores dela, os traumas, mas ela não se deixa entrar em contato quando o assunto é vencer na vida", reflete.

Além disso, como qualquer personagem, Daniele possui suas camadas e Bruna Griphao buscou o que havia levado a personagem a tomar suas decisões para construir esse papel. "De que maneira ela leva todas as sementes que pode ser, um ambiente pesado e difícil, de que maneira ela leva isso? Sinto que ela tenta trazer uma leveza para a vida e tenta levar de maneira cômica algumas coisas. Estava tentando entender como ela construiu essa persona tão segura de si", ressalta.

Bruna Griphao começou a carreira na televisão ainda adolescente com a personagem Paloma em Avenida Brasil e ainda lembra da sensação do início. "Quando me vejo na Paloma, criança, consigo lembrar do sentimento da época muito fresco na minha cabeça, de estar muito maravilhada com aquilo e muito feliz", conta. Para a carioca, falando sobre o presente, esse frio na barriga continua o mesmo. " É uma felicidade sem tamanho, os anos podem passar, mas a felicidade de estar fazendo o que gente ama é a mesma no meu coração", finaliza.

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Isabela Berrogain

Repórter

Apaixonada pelo mundo cultural, jornalista com foco na cobertura de música, televisão, streaming e gastronomia. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB).

Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Isabela Berrogain e Mariana Reginato
postado em 26/07/2026 00:01 / atualizado em 29/07/2026 17:44
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