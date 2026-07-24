Nu frontal de Breno Ferreira em 'Jogada de risco' repercute na web





A estreia de Jogada de Risco, nova série do Globoplay, colocou Breno Ferreira entre os assuntos mais comentados das redes sociais. O ator chamou a atenção do público ao aparecer completamente nu em uma das primeiras sequências da produção, que rapidamente viralizou e gerou uma onda de comentários entre os espectadores.

A cena acontece em um vestiário de futebol, onde diversos atletas aparecem sem roupa durante uma discussão. O momento ganhou repercussão principalmente pela nudez frontal de Breno Ferreira, com trechos da sequência sendo amplamente compartilhados nas redes sociais. A exposição, no entanto, faz parte da construção do universo retratado pela série e do contexto vivido pelos personagens.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na trama, Breno interpreta Geraldo, um dos principais jogadores do fictício Atlântico Futebol e Regatas. O personagem enfrenta o desafio de esconder sua orientação sexual em um ambiente marcado pelo machismo e pela pressão em torno da masculinidade dentro do futebol profissional. Ao longo dos episódios, a história acompanha os conflitos pessoais do atleta enquanto ele tenta equilibrar a carreira e a vida privada.

Nos capítulos iniciais, Geraldo decide gravar uma sextape ao lado de Daniele, personagem de Bruna Griphao, como forma de tentar afastar rumores sobre sua sexualidade. A sequência integra um dos principais conflitos do personagem e evidencia os dilemas enfrentados por atletas que convivem com o preconceito e a discriminação no esporte.

Em entrevista ao gshow, Breno Ferreira contou que as gravações das cenas de nudez e intimidade seguiram protocolos específicos para garantir conforto e segurança ao elenco. Segundo o ator, uma consultora especializada em cenas sensíveis esteve presente durante todo o processo. "É muito importante. Tanto na cena com o Gabriel, quanto com a Bruna, ela estava ali. Um set reduzido, com poucas pessoas, monitores desligados", afirmou.

O artista também destacou o ambiente de respeito construído pela equipe durante as gravações. "Um set controlado e respeitoso, nesse momento, é primordial, inegociável, e a gente teve. E ter ótimos parceiros de cena, tanto Gabriel quanto Bruna, pessoas que são importantes para a condução dessa cena", declarou.

Breno ainda ressaltou a importância da confiança entre os colegas em cenas desse tipo. "É delicado você encostar no corpo do outro, é uma abertura muito forte. Então, a coragem que você tem que ter e a confiança no seu colega de cena é absurda, e com eles eu tinha", disse.

Idealizada por Cauã Reymond, Jogada de Risco mistura os bastidores do futebol com temas como rivalidade, poder, identidade, preconceito e diversidade. A série estreou com dois episódios no Globoplay, que serão disponibilizados semanalmente em pares até o encerramento da primeira temporada.

O texto Breno Ferreira surge totalmente pelado em Jogada de Risco e nu frontal dá o que falar nas redes sociais foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.