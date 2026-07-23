Piri Sunset chega à quarta edição com experiências ao pôr do sol

Festival Piri Sunset chega a sua quarta edição com grandes nomes da música eletrônica - (crédito: Divulgação)

O Piri Sunset realiza a quarta edição nos dias 5 e 6 de setembro, em Pirenópolis (GO), apostando em uma programação que une música, gastronomia e paisagens naturais em um único evento. O encontroserá realizado no Piri Lounge, espaço conhecido pela vista para a Serra dos Pireneus, um dos cenários mais emblemáticos da cidade. Pela primeira vez, o festival será realizado durante dois dias consecutivos, ampliando as atrações e oferecendo experiências distintas em cada noite.

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A abertura, na sexta-feira (5/9), será dedicada à música eletrônica, com apresentações de Bhaskar, Liu e Bruno Be, artistas reconhecidos por seus trabalhos na cena nacional. Já o sábado (6/9) terá uma proposta voltada aos ritmos urbanos, com a label B de Baile Funk, comandada por Ariel B, além do show da cantora Tília. A divisão da programação busca atender diferentes públicos sem deixar de lado a identidade que marcou o festival desde as primeiras edições.

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Além dos shows, o público encontrará opções gastronômicas, drinks autorais e espaços preparados para acompanhar o pôr do sol antes das apresentações noturnas. Com início das atividades à tarde e programação até a madrugada, o festival reforça a proposta de combinar entretenimento, turismo e música em um dos principais destinos turísticos de Goiás.

Serviço

Festival Piri Sunset

Nos dias 5 e 6 de setembro, no Piri Lounge. Ingressos disponíveis no site Ingresseiro.





*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel.