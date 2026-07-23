Festival Bonito Cinesur chega à quarta edição no Mato Grosso do Sul

Bruno Gagliasso em Honestino: história revivida para as novas gerações - (crédito: Fotos: Mercado Filmes/Divulgação)

Com mostras competitivas, sessões especiais, pré-estreias e oficinas, a 4ª edição do Bonito Cinesur — Festival de cinema sul-americano tem início no dia 24 de julho. Realizado em Bonito, no Mato Grosso do Sul, o festival traz filmes de quase todos os países da América do Sul. A sessão de abertura, no Centro de Convenções de Bonito, contará com a exibição da coprodução entre Panamá e Colômbia, Querido trópico, com direção de Ana Endara. O ator Reynaldo Gianecchini estará presente para a abertura.

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A grande homenageada da edição será a atriz, diretora de teatro e dramaturga chilena Paulina García. Sua trajetória é marcada por grandes personagens em trabalhos como A noiva do deserto, Narcos e Gloria, filme que rendeu o Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim. São 32 filmes produções selecionadas para o festival e divididas entre longas e curtas sul-americanos, filmes ambientais e produções sul-mato-grossenses.

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Um dos destaques da programação é a pré-estreia nacional de Honestino, longa de Aurélio Michiles com protagonismo de Bruno Gagliasso. Na trama, Gagliasso interpreta Honestino Guimarães, nome emblemático da Universidade de Brasília (UnB). Presidente da UNE e símbolo da resistência contra a Ditadura, Honestino foi perseguido, sequestrado e desapareceu em 1973.

A edição também recebe João Moreira Salles e Louise Botkay para a sessão especial de Minha terra estrangeira e também exibirá A história oficial, dirigido por Luis Puenzo e Aldeia de nalike, de Claude Lévi-Strauss e Dina Lévi-Straus. O encerramento será no dia 1º de agosto, com a presença do ator e roteirista Paulo Betti.